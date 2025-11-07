「2025年度全国ソーラーサーキット交流会」を開催

株式会社カネカソーラーサーキットのお家

『日本の四季を通じて快適に暮らせる”理想の住まいづくり”』をめざす株式会社カネカソーラーサーキットのお家（本社：東京都港区、社長：安田 寛治）では、「2025年度全国ソーラーサーキット交流会」を東京都千代田区の「アルカディア市ヶ谷」にて10月28日(火)に開催いたしました。

交流会では、全国の当社契約工務店が集まり、外部講師による工務店独自のブランディング戦略や集客戦略などの講演会を実施したほか、ソーラーサーキットを採用した物件の契約件数に応じた表彰を執り行い、参加した全員でその成果を称え合いました。

新築住宅の着工数は今後もゆるやかに減少していくと予測されています。また、省エネに関する法制度の整備が進み、2030年にはZEHの義務化が見込まれ、GX志向型住宅がより広まるなど、2050年のカーボンニュートラル実現へ向けた取り組みがますます活発になっています。 これらの状況を踏まえ、当社は自然エネルギー活用技術であるソーラーサーキットの基本に立ち返り、独自技術による住宅づくりを市場へ提案していく方針です。

「ソーラーサーキット」とは

「ソーラーサーキット」は、自然エネルギーを活用して快適な住環境を実現することを目指した住宅システムです。パッシブ設計による快適な住まいの提供に加え、住宅に取り込まれる自然エネルギーの活用を『見える化』する仕組みを取り入れています。

外気による室内の温度変化を抑えるために、断熱・気密・蓄熱性に優れた外断熱を採用し、季節に応じて建物の保温性と通気性を変える通気システムを組み合わせた外断熱・二重通気工法をベースとして、季節に適した通気方法を外気温センサーで自動制御する専用コントローラーを搭載することで、住宅の室内環境を快適に保つシステムを実現しました。専用コントローラーには、外気温度と屋内温度の状況、空気の流れを見える化する機能を備え、住まいの状態を常にわかりやすく把握することができます。子どもをはじめとする誰もが自然エネルギーがどのように役立っているかを見て、体感して、理解できる工夫を施した住宅システムです。

ソーラーサーキット公式YouTubeチャンネル

カネカソーラーサーキットのお家では、公式YouTubeチャンネルを開設しています。

この度の全国交流会の様子を映した動画の公開も今後予定しております。

■公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kaneka_sc

株式会社カネカソーラーサーキットのお家について

全国のカネカソーラーサーキットのお家契約工務店へのソーラーサーキットの技術ノウハウの実施権、およびソーラーサーキットを構成するのに必要な指定部材を提供しています。ソーラーサーキットの住宅を建築する際には、カネカソーラーサーキットのお家契約工務店との建築請負契約による施工が必要になります。

【会社概要】

社名 ：株式会社カネカソーラーサーキットのお家

※株式会社カネカのグループ会社です。

本社所在地 ：東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル

代表取締役社長 ：安田 寛治

事業内容 ：建築に関する工法のライセンス及び資材の販売等

ホームページ ：https://www.schs.co.jp/

●カネカのお家、ソーラーサーキット、外断熱・二重通気工法は株式会社カネカの商標です。