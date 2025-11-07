関根明良＆川島零士ボイス付きPVも！『婚約破棄だ、発情聖女。（コミック）４』11月7日(金)発売／PASH! コミックス
力を発揮するたびドキドキの禁欲必至ラブコメディ、待望の４巻が11月7日に発売決定！
新刊発売を記念して、関根明良さんがモニカを、川島零士さんがリチャードを演じるボイス付きPVも登場！ 健気なモニカと甘いリチャードのボイスをぜひご堪能ください♪
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qsSEWCYSWIA ]
↓↓↓リチャードのモニカへの想いが溢れた書影と帯はこちら！↓↓↓
「婚約破棄だ、発情聖女。（コミック）４」
漫画：藤峰やまと
原作：まえばる蒔乃
キャラクター原案：ウエハラ蜂
発売日：2025年11月7日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16620-0
●あらすじ
あなただけが道を照らす唯一の光──。
魔物討伐と人道支援を続けるモニカとリチャード。
コッフェ王国における聖女の地位向上がリチャードの狙いだった。
しかし聖女排斥論を唱える一部の勢力はモニカ暗殺を目論み、過激な行動に出る。
ついに事件が勃発し…!?
