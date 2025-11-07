ロングセラー絵本『ねずみくんのチョッキ』から、文庫サイズの手帳『ねずみくんの文庫手帳』が誕生しました

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、『ねずみくんの文庫手帳』を2025年11月6日（木）に発売いたしました。

シリーズ累計500万部突破のロングセラー絵本『ねずみくんのチョッキ』のキャラクターをあしらった文庫サイズの手帳で、メモ帳や日記など自由に使うことができます。

ねずみくんへの愛が詰まったこだわり

●等身大のねずみくん

ねずみくんの身長は2.6センチ。

カバーのねずみくんも、公式身長とおなじ2.6センチです。

なつかしい『ねずみくんのチョッキ』と同じサイズなので、ご自宅の絵本と見比べてみてください。

●書き込みやすい方眼仕様

中面は方眼仕様のノートになっており、自由に書き込むことができます。日記やメモ帳、読書記録など、いろんな使い方で楽しめます。

ページの隅にはねずみくん達がかわいくデザインされているので、毎日楽しく使い続けることができます。

●パラパラ漫画の遊び心

ページ隅にいるねずみくんは、パラパラ漫画になっています。

パラパラめくると、ねずみくんが動くかも？

著者紹介

(左）なかえよしを／（右）上野紀子

なかえよしを／作

神戸に生まれる。

日本大学芸術学部美術科卒業。広告会社のデザイナーを経て絵本作家に。

作品に『いたずらララちゃん』（絵本にっぽん賞・ポプラ社）『扉の国のチコ』『ねずみくんのきもち』（ポプラ社）他多数がある。

2005年、上野紀子とコンビでのこれまでの業績に対し、第28回巖谷小波文芸賞を受賞。

2020年、日本児童文芸家協会選定の児童文化功労賞を受賞。

上野紀子／絵

埼玉県に生まれる。

日本大学芸術学部美術科卒業。イラストレーターを経て、絵本作家に。

作品に『ねずみくんのチョッキ』（講談社出版文化賞・ポプラ社）などの「ねずみくんの絵本」シリーズ、『扉の国のチコ』（ポプラ社）他多数がある。

2019年2月逝去。

★2019 年に絵を担当されていた上野先生がご逝去された後も、なかえ先生は、過去のねずみくんシリーズの絵をパソコンに取り込み、組み合わせたり合成したりして、新しい絵をつくりあげるという方法で、シリーズの新作を生み出し続けています。

「ねずみくんの絵本」シリーズとは

主人公は、赤いチョッキがトレードマークのねずみくん。体は小さくても心は優しいねずみくんが、いろんな動物の仲間たちとくり広げるユーモラスで心あたたまる物語は1974年の第一作『ねずみくんのチョッキ』刊行以来、親子3世代にわたって多くの人々を魅了してきました。

誕生51年目となる今年までに、のべ43作が刊行され、累計発行部数は500万部を超えるロングセラーシリーズとして、世界中で愛されています。

▼（「ねずみくんのチョッキ」公式サイト）

https://www.poplar.co.jp/pr/nezumikun50th/

書籍情報

タイトル：『ねずみくんの文庫手帳』

著者：なかえよしを／作 上野紀子／絵

定価：649円（税込）

発売：2025年11月6日

書誌ページ＞＞ https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101527.html

Amazon＞＞ https://amzn.asia/d/3i84yHT