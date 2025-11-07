総力特集は、ダークプロテインと不老不死の謎　　月刊「ムー」12月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年11月8日（土）に月刊「ムー」12月号（特別定価：1150円（税込））を発売いたします。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 ダークプロテインと不老不死の謎

生命の限界を超え、永遠のときを生きる。この人類の究極の願望が、リアルな現実になりつつある。その鍵を握るのが「ダークプロテイン」だ。最新の生命科学によって発見された、この未知のタンパク質は、現代の賢者の石となるのか。研究最前線に迫る。

特別企画 日本空飛ぶ円盤研究会

結成70周年!! 日本におけるUFO研究の先駆団体、日本空飛ぶ円盤研究会は、1955年に産声をあげた。それは、いったいどのような経緯で誕生し、どのような活動を行っていたのだろうか。知られざる日本のミステリー史の一端をあらためて検証する!!

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 世界の超常現象ファイル2025／実用スペシャル 佐藤ただすけ 宝くじ必勝法／別冊スペシャル付録 秋山眞人厳選!! 世界の聖山カレンダー2026／シルクロードの失われたイスラエル10支族／コロラドに「マンティスマン」が出現!!／ロズウェル事件のUFO墜落現場写真の謎／富雄丸山古墳の鏡がウズベキスタンでも出土していた!!／ビッグバンはホワイトホールだった!!／神代文字「邪視」の謎／火星生命の痕跡を残す謎の岩石「チェヤバ・フォールズ」 ほか

●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／シークエンスはやとも 噂のホウダン……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2025年12月号

特別定価：1150円 (税込)

発売日：2025年11月8日（土）

判型：Ｂ５判

ISBN:4910085331257

電子版：有

