【11/7(金)13:00～】OSTER projectの書き下ろし楽曲をGETしよう！ニコニコでVTuberオリジナル曲獲得オーディションのプレエントリー受付がスタート！

株式会社ドワンゴ

ニコニコでは、11月7日（金）13:00よりVTuberを対象にした参加型オーディションイベント「おりそんV6（おりそんブイシックス）」のプレエントリー受付を開始いたします。

オーディションの優勝者は、「恋スルVOC@LOID」「ミラクルペイント」など多数のボカロ楽曲を手がけ、またaikoのメインアレンジャーを長年担当するなど、ボーダレスな活躍を続けるOSTER projectさんに、自分だけのオリジナル曲を書き下ろしてもらうことができます。

さらに今回はオフィシャルサポーターとして「JOYSOUND」の参加協力が決定！

完成作品は全国に展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で配信されることが決定しています。

また優勝特典のほかに、上位入賞者には全国JFN系列のFMラジオや、ニコニコの公式生放送番組にゲスト出演できる権利が贈られます。

▶「おりそんV6」詳細ページはこちら(https://blog.nicovideo.jp/niconews/260442.html)

OSTER project PROFILE

OSTER project

初音ミク誕生から僅か13日で「恋スルVOC@LOID」を発表し、その後もジャズやファンクを基調とする洗練された「OSTER節」を武器に、「ミラクルペイント」などの不朽の名作を生み出す一方、「Alice in Musicland」でVOCALOIDミュージカルという新境地を開拓。その才能はシーンに留まらず、J-POPアーティストaikoのメインアレンジャーを長年担当するほか、『初音ミク -Project DIVA-』やKONAMIの『BEMANI』シリーズなど、数々の人気音楽ゲームにも楽曲を提供する。また他方で、ネット最大級のボカロ文化の祭典「The VOCALOID Collection」にも参加を続けるなど、インターネット発のクリエイターがボーダレスにメインストリームで活躍する道を切り拓いた立役者。

OFFICIAL(https://fuwafuwacinnamon.sakura.ne.jp/) ／ ニコニコ(https://www.nicovideo.jp/user/308936) ／ X(https://x.com/fuwacina)

入賞者特典

優勝特典のほか、上位入賞者には全国JFN系列のFM番組「クリエイターズ・スタジオ with ボカコレ」や、ニコニコの公式生放送番組にゲスト出演できる権利が贈られます。

1位：OSTER project制作！あなただけの書き下ろし オリジナル曲獲得

1～2位：ニコニコ公式生放送番組 ゲスト出演権

1～3位：「クリエイターズ・スタジオ with ボカコレ」ゲスト出演権

3～5位： 『VTuber スタイル』 特集記事掲載

- 完成作品は株式会社エクシングの展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で全国配信されます。- 完成したオリジナル曲をニコニコにアップロードして頂いた場合には、楽曲の宣伝に使用できる100万ポイント相当のニコニ広告用ポイントチケットを贈呈させていただきます（有効期限2か月/該当動画ID限定）。- ゲスト出演回の放送日は未定です。決定次第ご連絡させていただきます。リモート形式でのご出演になります。- ゲスト出演回の放送日は未定です。決定次第ご連絡させて頂きます。番組はニコニコ生放送でも同時配信される可能性があります。- 掲載号は追ってご相談させて頂きます。掲載スペースは以下を予定しています。3位 1/2ページ4位 1/4ページ5位 1/4ページ

審査の流れ

11月7日（金）13:00～【プレエントリー受付スタート】

12月5日（金）23:59【プレエントリー受付終了】

12月8日（月）13:00 ～ 12月14日（日）23:59【1次審査】

12月21日（日）20:00～【最終審査】

- フォーム(https://form.nicovideo.jp/forms/orison_6)からご応募ください。- 事前に応募要項、参加方法、注意事項、応募規約を確認いただき、X（旧Twitter）での参加表明ポストをお願いいたします。- 審査を通過された方には運営から12月6日（土）中にプレエントリーフォームにご記入いただいたメールアドレス宛てに連絡をさせていただきます。- 運営からのメールをもって正式エントリー完了とさせていただきます。- 次審査は、ユーザー生放送に贈られたギフトポイントの合計数が審査基準となります。- 上位8名が最終審査に進出できます。- 配信ルールを参照のうえ、ユーザー生放送を行ってください。

1次審査を通過した上位8名による最終審査を生放送で実施いたします。

▶最終審査の視聴、タイムシフト予約はこちら(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349055777)

応募要項

■プレエントリー期間

- 11月7日（金）13:00 ～ 12月5日（金）23:59

■プレエントリー可能なVTuber

- VTuberとしての活動実績がある方（ニコニコ以外でもOK）- VTuberとしてオリジナル曲を歌いたいという夢をお持ちの方- 日本語でコミュニケーションが取れる方- 3Dモデル/2Dモデルの全身データをお持ちである方（カスタムキャストもOK）- ニコニコアカウントのプロフィールに、第三者の著作権を侵害しない、自分のVTuberアバターの画像/イラストを設定している方- オーディション進行や、入賞特典の提供手続きにおける運営からの連絡に誠実に対応して頂ける方- 最終審査（公式生放送）にリモートで参加が可能な方- ボーカルレコーディングやイベント出演など、入賞後の必要に応じて東京近郊までお越し頂ける方（海外にお住まいの場合、日本までの渡航費はご自身で負担頂くことになりますので十分にご注意ください）

※最終選考は12月21日（日）夜に実施予定です。参加方法の詳細は1次審査を通過された方に追ってお伝えします。

※本番日の前に、リモート出演にあたっての配信テストを実施させて頂きます。

開催概要

■イベント名：VTuberオリジナル曲獲得オーディション おりそんV6

■主催：株式会社ドワンゴ

■開催期間：2025年11月7日（金） ～ 12月21日（日）

■X：https://x.com/nicovtuber_PR

その他の詳細情報は、オーディション詳細ページ(https://blog.nicovideo.jp/niconews/260442.html)よりご確認ください。