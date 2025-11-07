【ROXX】未経験から単月売上400万円達成した事例も！成果に直結する業務伴走プログラム「キャリアアドバイザー BootCamp」を提供開始

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、人材紹介会社のキャリアアドバイザー（以下 CA）向けに成果に直結する業務伴走プログラム「キャリアアドバイザー BootCamp」の提供を2025年10月1日より開始いたしました。

◼️人材紹介会社の課題

人材不足が深刻化する中、人材市場は拡大の一途を辿り、参入障壁の低さから開業する人材紹介事業者は年々増加しています（2025年10月末時点で37,504社※1）。近年は特に、開業間もない１～５名の小規模な人材紹介事業者が増加していますが、安定した収益を確保するために、以下の課題を抱えています。

※１：厚生労働省安定職業安定局「職業紹介事業 許可・届出事業所 全国検索結果」

開業後の人材紹介会社が直面する課題

◼️BootCamp提供の背景

- 集客コストの高騰競争環境の激化に伴い集客コストが増加しており、費用対効果の高い集客チャネルを確立し、集客単価をいかに抑制するかが重要な経営課題となっています。- 求人の確保と開拓求人の許認可数は増加傾向にありますが、大半が小規模事業者のため、大企業の求人を保有していないなど 、安定的な収益に直結する求人ラインナップの確保が喫緊の課題となっています。- CAの育成と早期売上創出転職支援業務のノウハウや成果の再現性を高めるマネジメント基盤がなく 、安定した売上を創出できるCAの育成に課題を抱えています。- キャッシュフローの確立人材紹介事業は、求職者の入社タイミングで売上が発生するビジネスモデルであり、CAの早期立ち上げが遅れると、資金がショートし廃業に至るリスクが生じます 。いかに早期にCAを戦力化し、キャッシュフローを確立するかが喫緊の課題です。

課題解決の鍵となるのは「成約率の向上」であり、これを実現するための「自走できるハイパフォーマーCAの創出」と「成果の再現性を高めるマネジメント基盤」が必要です。

ROXXは、転職支援業務を熟知した現場経験者による徹底的なマネジメントに注力しており、その結果、ROXXのCAの面談決定率は、業界内でも高い水準を維持しています。過去に提供したオンラインCA育成研修においては、完全未経験から受講開始2ヶ月目には平均決定率が2.2倍に成長するなど、高い育成効果を実証しております。

この当社における定量的な実績とノウハウを踏まえ、他社人材紹介会社が抱えるCA育成の課題を解決するため、早期に売上を創出できる「自走可能なハイパフォーマーCA」を育成することを目的に、３ヶ月間の成果に直結する対面 × 業務伴走プログラム「キャリアアドバイザー BootCamp」の提供を開始しました。

◼️BootCampプログラムの特徴

- 初期費用ゼロの成果報酬型研修期間中の決定Feeの一部を成果報酬としていただく仕組みを採用。研修費用の前払いが不要で、事業立ち上げ期でも学びながら売上をつくることができます。- 成果に直結する業務伴走プログラム実際の業務を通じて「売上をつくる力」を身につける実践型育成プログラム。「知識を学ぶ」ではなく、行動変容を促し「結果を出す」ことを目的に設計されています。- 経験豊富なトレーナーによる実践マネジメントCAとマネジメント両方の経験を持つトレーナーが、実際の架電・面談・提案のプロセスを伴走しながら改善。成果に繋がる行動を定着させ、マインド、スキル、ナレッジの三位一体でフォローアップします。

◼️カリキュラム進行イメージ

トレーナーからCAへ推奨スケジュールを共有し、密にコミュニケーションを図ります。求職者対応以外の時間は、座学研修、ロープレ、求人選定、書類作成、企業研究、課題などのタスクがあります。

◼️お申し込みのご案内

BootCampプログラムの詳細、カリキュラム、講師陣、その他お問い合わせに関しましては

以下特設ページよりご確認ください。

BootCamp ：https://platform.zcareer.com/bootcamp

■Zキャリアについて https://zcareer.com/

『Zキャリア』は、ノンデスクワーカー向け転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は67%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。『Zキャリア』ではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※１：国税庁「令和６年分 民間給与実態統計調査」

※２：総務省「令和６年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ８階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070