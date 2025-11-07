「ホダカ札幌川沿店」開店のお知らせ

DCM株式会社

全国でホームセンター事業を展開するＤＣＭホールディングス株式会社（東京都品川区、代表取締役社長兼ＣＥＯ：石黒靖規）のグループ会社であるホダカ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：本田桂三、以下、ホダカ）は、2025年11月7日（金）にプロの職人向け専門店、ホダカ札幌川沿店（北海道札幌市）を開店します。

ホダカは、工具・金物・作業用品の「プロの職人向け専門店」として、北海道から九州まで広域で展開しています。今回開店するホダカ札幌川沿店は、ホダカ全体で73店舗目の出店です。

ホダカ札幌川沿店の店舗面積は約300坪、電動工具・安全靴の取扱数は業界最大規模を誇ります。また、ボルト・ナット・ねじ釘は10,000品目超を取り揃えております。建築関係の職人・自動車整備士・電気工事士など、「プロの職人さん」の利便性向上に貢献してまいります。

ホダカ札幌川沿店外観電動工具コーナー安全靴コーナー金物コーナー

【店舗概要】

１．店 名：ホダカ札幌川沿店

２．所 在 地：北海道札幌市南区川沿12条1-1-90

３．連 絡 先：TEL：011-573-9333 FAX：011-573-9330

４．店舗面積：約300坪

５．取扱品目：電動工具、作業工具、安全靴、作業衣料

６．駐車台数：33台

７．開 店 日：2025年11月7日（金）

８．店 長 名：北澤 篤史（キタザワ アツシ）

９．営業時間：平日・土曜 午前7時00分 ～ 午後8時00分

日曜日・祝祭日 午前9時00分 ～ 午後7時00分

（元日を除く）