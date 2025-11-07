「ホダカ札幌川沿店」開店のお知らせ

写真拡大 (全5枚)

DCM株式会社

　全国でホームセンター事業を展開するＤＣＭホールディングス株式会社（東京都品川区、代表取締役社長兼ＣＥＯ：石黒靖規）のグループ会社であるホダカ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：本田桂三、以下、ホダカ）は、2025年11月7日（金）にプロの職人向け専門店、ホダカ札幌川沿店（北海道札幌市）を開店します。　　


　ホダカは、工具・金物・作業用品の「プロの職人向け専門店」として、北海道から九州まで広域で展開しています。今回開店するホダカ札幌川沿店は、ホダカ全体で73店舗目の出店です。


ホダカ札幌川沿店の店舗面積は約300坪、電動工具・安全靴の取扱数は業界最大規模を誇ります。また、ボルト・ナット・ねじ釘は10,000品目超を取り揃えております。建築関係の職人・自動車整備士・電気工事士など、「プロの職人さん」の利便性向上に貢献してまいります。



ホダカ札幌川沿店外観

電動工具コーナー

安全靴コーナー

金物コーナー

【店舗概要】




１．店 　名：ホダカ札幌川沿店


２．所 在 地：北海道札幌市南区川沿12条1-1-90


３．連 絡 先：TEL：011-573-9333　FAX：011-573-9330


４．店舗面積：約300坪


５．取扱品目：電動工具、作業工具、安全靴、作業衣料


６．駐車台数：33台


７．開 店 日：2025年11月7日（金）


８．店 長 名：北澤 篤史（キタザワ　アツシ）


９．営業時間：平日・土曜　　　　午前7時00分 ～ 午後8時00分


　　　　　日曜日・祝祭日 午前9時00分 ～ 午後7時00分


（元日を除く）