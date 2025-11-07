アンティークの温もりに包まれて。プライベートフォトスタジオ「北村写真スタジオ by MERCI」で、クリスマス限定の撮影イベント開催

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山崎 智彦)は、今年9月、新宿 北村写真機店7Fにオープンした、自然光とアンティークが織りなすプライベートフォトスタジオ「北村写真スタジオ by MERCI」で、11月から12月にかけて、クリスマス限定セットを使用した特別撮影イベントを開催します。唯一無二の世界観でファンの多いフォトグラファーMizukiが手がけたアンティークで彩るクラシカルな空間で、人生の大切な瞬間を温かく写し取る撮影体験をお届けします。

ヨーロッパから買い付けたクリスマスオーナメントや、テディベア、トランク、本など、他にはないクリスマスのセットは、11月・12月の期間限定。撮影イベント当日は、スタジオ内覧も含まれるため、はじめての方でも安心してご参加いただけます。撮影そのものが“思い出のひととき”となるよう、フォトグラファーが一組ずつ丁寧に撮影を行います。撮影したデータは当日お帰りの際に1カットをお渡し。アンティークのぬくもりとともに、人生の大切な瞬間を写真に刻んでいただけます。

■イベント詳細

開催日：

・2025年11月14日（金）13:00～19:00（最終受付18:30）

・2025年11月21日（金）13:00～19:00（最終受付18:30）

・2025年11月29日（土）15:00～19:00（最終受付18:30）

※12月の開催日程は決定次第、公式Instagram(https://www.instagram.com/kitamura_photo_studio/)にてお知らせします。

会場：北村写真スタジオ by MERCI（東京都新宿区新宿3-26-4 北村写真機店7F）

料金：5,500円（税込）

内容：クリスマス限定セットでの撮影、撮影データ1カットお渡し、スタジオ内覧

当日本予約していただいた方限定で、後日撮影時に使える割引特典5,500円相当プレゼント

※撮影時に使える割引特典のご利用は、撮影当日総額27,500円(税込)以上お買い上げの方限定です。

所要時間：約30分／組

予約方法：事前予約制（各時間枠ごとに受付）

イベント専用予約サイト :https://studio-reserve.kitamura.jp/kitamura-photo-studio/locations/view/2000

注意事項：

家族・お子様が複数いらっしゃる場合でも、お渡しする写真は1枚です。

衣装のお貸し出し、着付け、ヘアメイクはおこないません。

お着替えスペースはございません。

※公式Instagramで随時イベントに関する情報を発信しています。

公式Instagram :https://www.instagram.com/kitamura_photo_studio/

北村写真スタジオ by MERCIとは

今年創業91年を迎えるカメラのキタムラが、愛知・名古屋を拠点に“フォトスタジオ向け”アンティーク家具・内装プロデュースや撮影スタジオ事業を行う株式会社AZ antiques japanのプロデュースで、これまでにない体験をご提供するスタジオです。花とアンティーク家具をしつらえた、時間そのものを感じられる「ときのおにわ」、和と洋がつながり写真には写らない空気感を感じられる「つながる間」、真っ白な壁・床・天井に光が差し込む「ひかりのどうくつ」という3つのスタジオで、時をめぐる写真の旅「PHOTO ODYSSEY」をお楽しみください。お誕生日記念やお子様の七五三、ご家族からお一人でも用途や気分に合わせてお選びいただけます。

公式サイト :https://studio.kitamura.jp/