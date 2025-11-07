デモ映像が100万以上のPV―人気VRChatワールドNAGiSA作者、渾身の新作ワールド公開

株式会社ナギサコネクト

株式会社ナギサコネクト（本社：東京都千代田区、代表取締役：丸山一沙／エンジンかずみ）は、VRChat向けの新作交流ワールド「ひまり旅館」を公開しました。本ワールドは、インターネット掲示板の“スレ立て”のように、ユーザー自身が話題ごとの「ヘヤ」を立て、同じ趣向の人同士が集まれるワールドです。

ひまり旅館の入り口

「ひまり旅館」は、5分ごとに自動で相手が入れ替わる1対1トークワールド「NAGiSA」で培った“話しやすさ”を土台に、より深く、趣味・目的の合う人と話したいという需要に応えたワールドです。

ひまり旅館とは

ひまり旅館はインターネット掲示板の”スレ立て”のように自由な話題で「ヘヤ」を立て、同じ目的や趣味を持った人同士で集まることの出来るワールドです。

これにより話しかける前から、自分と近い属性の人と知り合うことが出来る仕組みとなっています。

ひまり旅館の部屋の様子

この仕組みは、従来の交流ワールドで多くのユーザーが感じていた「何て話しかければよいかわからない」といった問題を解決します。

X（旧Twitter）にてデモ映像を公開したところ、100万回超の表示を記録し、すでに多くの注目を集めています。

https://x.com/Engine_Kazumi/status/1977271775726911500

ひまり旅館の遊び方

ひまり旅館はホールと10個の小部屋で構成されていて、小部屋に一つの話題が掲示されます。このワールドでは人が立てたヘヤに入る、もしくは自分でヘヤを立てることで様々な人と交流することを目的としてます。

オリジナルの部屋を立てる際は中央にあるパネルから入力することが出来、こちらはVRでも入力が簡単になるようフリック入力に対応しています。

ヘヤ立てに使うパネル話題プリセット機能もある

また部屋を立てる際、話題が思いつかなかったり、入力が面倒な際の「簡単プリセット」機能も用意しています。

小部屋内は和室になっており、畳やこたつが用意された落ち着いた雰囲気となっています。ビデオプレイヤーやペンも完備されており、居心地のいい雑談ワールドとして機能します。

居心地の良い和室

また、当初とは違う話題が話されるようになった場合は、部屋の内部から部屋名の変更が出来る機能や、拡張メニューにて、他の部屋の話題を確認できる機能などもあります。

クリエイターエコノミーを活用「ひまりPlus」

ひまり旅館ではクリエイターエコノミーを使用したプラン「ひまりPlus」を展開予定です。その中でも注目の機能を二つ紹介します。

「ヘヤスキン」で変わるイベントの形-もっと気軽にイベントを

ひまり旅館は雑談だけではなく、突発的な小規模イベントとしても使えます。 ヘヤの内装を変える「ヘヤスキン」機能を実装しており、ヘヤの雰囲気を変えることが可能になっています。現在はデフォルトの和室以外にバー部屋のみですが、今後カフェ部屋などの制作も検討中です。

バー部屋の内装。打って変わって洋風の内装となっている。

今まではイベントをやろうと思った場合、ワールドを制作したのち、Xなどで前もって告知をし、人を集める必要がありました。しかしこの仕組みによって「誰々のバー」など、その日のうちにイベントを開くことが出来るようになっています。

また同じアバターが好きな人同士が集まる集会や県人会等も気軽に行えることから、今までのイベントのあり方を変えるワールドとなっています。

迷惑プレイヤーを追放「ヘヤ追放機能」

ヘヤのオーナーがひまりPlusユーザーの時、迷惑行為をしているユーザーをそのヘヤから追放できます。

kick機能があり安心して交流を楽しめる

これまでの交流ワールドでは「キック投票」が基本で、ワールド全体が問題を把握していないと対応できませんでしたが、本機能により自分のヘヤの雰囲気を維持できます。

他にも「ひまりPlus」では

・ヘヤの最大人数の変更…デフォルトの上限人数8人を2人から12人まで変更が可能

・VR only部屋の設置…VRのみの人が入れるヘヤを立てられるように

・内鍵機能…今いるメンバー以外部屋に入ってきてほしくない場合などに、ヘヤのロックが可能

など多数の機能を取り揃えています。

またこのひまりPlusは初月無料キャンペーンを開催予定です。

ひまり旅館の開発背景

当社はもともと「話しかけるのが苦手」「既存のコミュニティに入りづらい」という人のために、1対1で自動マッチングするワールド「NAGiSA」を開発しました。

NAGiSAはメタバース住民の需要を捉え人気ワールドとなりましたが、その中でNAGiSA特有の新たな課題が見えてきました。

「話しかけられない」を解消した一方、「5分だと仲良くなる前に終わってしまう」「フレンドになるところまで行けない」という悩みが出てきてしまったのです。かと言って、NAGiSAの時間無制限版はウマが合わなかった場合に、離脱するのが難しくなります。

そこで参考にしたのがインターネット掲示板です。最初に話題を立て、その話題に興味のある人が集まるこの方式なら、ある程度合う人が自然に集まりやすい。NAGiSAのようなランダムな相手との交流と、既存の交流ワールドの“にぎやかさ”をいいとこ取りしたのが、今回の「ひまり旅館」です。

開発プロデューサーの思い

ひまり旅館は、今までのVRChatでの友達づくりを一新させることが出来るワールドだと思っています。「既存ワールドでは話しかけれない」「NAGiSAでは話せるけど”友達”までなれない」そんな両者の悩みに答えたワールドです。

NAGiSAでは引き続き、「1対1で話したい」「声アリでいろんな人と話したい」という時に、ひまり旅館では「同じ趣味や趣向の人と話したい」」「深く話して友達と作りたい」という時にという形で、目的に応じて使い分けていただければ幸いです。

エンジンかずみ

会社概要

会社名：株式会社ナギサコネクト

所在地：東京都千代田区神田和泉町1-6-16 ヤマトビル405

代表者：代表取締役 丸山一沙

事業内容：メタバース空間プロデュース、メタバース広告、法人向けVR活用支援 ほか

公式サイト：https://nagisa-co.com

本件に関するお問い合わせ

株式会社ナギサコネクト 広報担当

Webフォーム：https://nagisa-co.com/contact

メール：contact@nagisa-co.com