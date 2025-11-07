「ABEMA」、11月7日（金）よる10時より放送する『ダマってられない女たち season2』第10話に先駆けて、益若つばさ、川島海荷らゲストのスタジオの様子を公開！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#10を、2025年11月7日（金）よる10時より放送いたします。

『ダマってられない女たち season2』 #10先行映像：

https://abema.tv/video/episode/90-2016_s2_p510(https://abema.tv/video/episode/90-2016_s2_p510)

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。

番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。なお、#10には、モデルでタレントの益若つばさと、女優の川島海荷が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けます。

11月7日（金）の『ダマってられない女たち season2』#10では、2日間で2億5000万円を売り上げた「伝説のキャバ嬢」であり、現在は5つの事業を手掛ける経営者・愛沢えみりに密着。シングルマザーとして二児を出産した彼女の知られざる子育てに迫ります。「結婚願望があったんですけど、相手が（結婚願望が）なかった」と明かす彼女が、なぜ結婚という形を選ばず、体外受精での出産を決意したのか。その決断の裏にあった「不安すぎて、死にたいみたいな日もあった」という壮絶な葛藤と、これまで多くを語られなかった真相に迫ります。

さらに、SNSで話題の現役女子高生キックボクサーにも密着。彼女の夢を支えるのは、地元で名を馳せた元暴走族総長の父と元ギャルの母という“強烈な両親”です。家族一丸となってプロの夢に挑む日々に迫るなか、両親の「行け行け！」「ナイス！」という魂のこもった声援を受け、彼女は家族への感謝を胸に、夢をかけた大一番のリングへ。そのひたむきな姿に、スタジオも固唾を飲んで見守り、思わず涙…。この様子は11月7日（金）よる10時より放送いたします。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#10放送日時：2025年11月7日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCQ58BHm4Gxw

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、益若つばさ、川島海荷

