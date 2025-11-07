豪華メンバーで「丸亀製麺」誕生秘話と巨額の詐欺事件に迫る！テレビ東京系列6局ネット放送「もしものマネー道 もしマネ」
(C)テレビ大阪 MC：石井亮次 パネラー：石原良純、島崎和歌子、藤本美貴 解説：菊地幸夫
日曜午後2時からテレビ大阪で放送中の「もしものマネー道 もしマネ」。
今回はテレビ東京系列6局ネットで1時間15分の拡大版が11月9日（日）午後4時から放送ということで、スタジオ＆再現VTRにスペシャルなゲストが続々登場。
国内最大のうどんチェーン「丸亀製麺」の誕生秘話と、巨額が動いた「マネーニュース」に迫る！
石原良純
島崎和歌子
藤本美貴
菊地幸夫
「丸亀製麺」を作った男の物語！誕生の裏にあった意外なきっかけとは？
(C)テレビ大阪 トリドールホールディングス社長役として“渡辺いっけい”が登場！
国内だけで873店舗。今や国内最大のうどんチェーンである「丸亀製麺」。そんな「丸亀製麺」を率いるトリドールホールディングスの社長“粟田貴也”の原点は、なんと客の来ない焼き鳥店だった。
試行錯誤の末に店舗を増やしていったが、客入りはブームに左右されることも…
そんなときに訪れた「讃岐うどん」店の行列の理由こそが、「丸亀製麺」成功の秘訣だった！
(C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪 織田信成が「丸亀製麺」に潜入！
巨額が動いたマネーニュース！普通のサラリーマンに2億円の融資がおりた!?不動産投資詐欺「かぼちゃの馬車事件」には驚きの結末が！
(C)テレビ大阪 詐欺被害者役で“森脇健児”が登場！
家電メーカーに勤める冨田さんは、友人の紹介で不動産会社の社長と名乗る男に出会う。そこで女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」のオーナーになるように勧められたが、普通のサラリーマンには簡単に用意できる金額ではなかった。しかし、紹介者からの勧めで融資の審査を受けると、なんと有力地方銀行から２億円もの融資がおりることに！
さっそく不動産投資を開始するが、待っていたのは借金地獄だった...。
そこから始まる冨田さんの逆転劇！鍵は仲間づくりと救世主との出会い。驚きの結末とは？
(C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
被害総額31億円！大企業会長が騙された「M資金詐欺」とは？
(C)テレビ大阪 大企業会長役として“川崎麻世”が登場！
ある大企業会長のもとに、2800億円の融資話が持ち込まれる。「そんな破格の融資があるわけがない」と疑っていたが、最終的に31億円をだましとられる事態に...
経営者を信じさせる詐欺師たちの巧妙なテクニックとは!?
さらに、詐欺に遭わないためのポイントを菊地弁護士が徹底解説！
収録を終えて…
スタジオ出演者の皆さんに収録の感想を聞いてみると…
(C)テレビ大阪 MC：石井亮次
(C)テレビ大阪 パネラー：石原良純、島崎和歌子
(C)テレビ大阪 パネラー：藤本美貴 解説：菊地幸夫
最初は「丸亀製麺」のVTRを思い返し、「うどんが食べたい」と話していた5人だったが、
過去にも「もしマネ」に出演経験のある島崎和歌子さんは、「今回はレギュラーの回に比べて（マネーニュースの内容が盛りだくさん過ぎて）めっちゃしんどかったです！（笑）特に内容が濃い！お金って本当に自分で稼いだものだから、大事に自分の目で見て、考えていきたい。」とコメント。
そんな島崎さんのコメントを受け、番組初登場の石原良純さんも「絶対に騙されない！！」と、力強く宣言。同じく初登場の藤本美貴さんは「（何事も）慎重にやっていこうという気持ちになったけれど、まだまだ私には難しいです。人を信じる、見極めるって言われても、私に見る目があるのかな？（と考えてしまう。）疑い出すときりがないので、そこも難しいですよね。全て疑ってもしょうがないし、でも疑わないと騙されちゃうかもしれないし…」と不安気。それに対し、MCの石井亮次さんは「難しいと思えること自体が大事」と自分を過信しないことが重要と語った。最後には、菊地弁護士が「騙されたら、私のところに来てください！」と心強いコメントで締めくくった。
番組概要
この番組はお金にまつわるターニングポイントを学ぶことで、“マネーリテラシー”を高め、
あなたも巻き込まれるかもしれない「もしもの時」に備える、マネー活用バラエティ。
今回は1時間15分の拡大版をテレビ東京系列6局ネットで放送！
＜番組名＞
「もしものマネー道 もしマネ」
＜放送日時＞
11月9日(日)午後4時～5時15分放送
＜出演者＞
MC：石井亮次
パネラー：石原良純、島崎和歌子、 藤本美貴
解説：菊地幸夫
VTR：渡辺いっけい、川崎麻世、森脇健児、織田信成
※過去の放送回はTVer＆YouTubeで全国に配信中！
【TVer 番組ページ】
https://tver.jp/series/srxig6d8zn
【YouTube再生リスト】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtu-h0BP6Mk-n6KEfGFbhk6dQLJuhYTgU
【番組HP】
https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/moshimane/