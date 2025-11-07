豪華メンバーで「丸亀製麺」誕生秘話と巨額の詐欺事件に迫る！テレビ東京系列6局ネット放送「もしものマネー道　もしマネ」

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 MC：石井亮次 パネラー：石原良純、島崎和歌子、藤本美貴 解説：菊地幸夫

日曜午後2時からテレビ大阪で放送中の「もしものマネー道 もしマネ」。

今回はテレビ東京系列6局ネットで1時間15分の拡大版が11月9日（日）午後4時から放送ということで、スタジオ＆再現VTRにスペシャルなゲストが続々登場。

国内最大のうどんチェーン「丸亀製麺」の誕生秘話と、巨額が動いた「マネーニュース」に迫る！

石原良純

島崎和歌子

藤本美貴

菊地幸夫

「丸亀製麺」を作った男の物語！誕生の裏にあった意外なきっかけとは？

(C)テレビ大阪 トリドールホールディングス社長役として“渡辺いっけい”が登場！

国内だけで873店舗。今や国内最大のうどんチェーンである「丸亀製麺」。そんな「丸亀製麺」を率いるトリドールホールディングスの社長“粟田貴也”の原点は、なんと客の来ない焼き鳥店だった。

試行錯誤の末に店舗を増やしていったが、客入りはブームに左右されることも…

そんなときに訪れた「讃岐うどん」店の行列の理由こそが、「丸亀製麺」成功の秘訣だった！

巨額が動いたマネーニュース！

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪 織田信成が「丸亀製麺」に潜入！普通のサラリーマンに2億円の融資がおりた!?不動産投資詐欺「かぼちゃの馬車事件」には驚きの結末が！(C)テレビ大阪 詐欺被害者役で“森脇健児”が登場！

家電メーカーに勤める冨田さんは、友人の紹介で不動産会社の社長と名乗る男に出会う。そこで女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」のオーナーになるように勧められたが、普通のサラリーマンには簡単に用意できる金額ではなかった。しかし、紹介者からの勧めで融資の審査を受けると、なんと有力地方銀行から２億円もの融資がおりることに！

さっそく不動産投資を開始するが、待っていたのは借金地獄だった...。

そこから始まる冨田さんの逆転劇！鍵は仲間づくりと救世主との出会い。驚きの結末とは？

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪被害総額31億円！大企業会長が騙された「M資金詐欺」とは？(C)テレビ大阪 大企業会長役として“川崎麻世”が登場！

ある大企業会長のもとに、2800億円の融資話が持ち込まれる。「そんな破格の融資があるわけがない」と疑っていたが、最終的に31億円をだましとられる事態に...

経営者を信じさせる詐欺師たちの巧妙なテクニックとは!?

さらに、詐欺に遭わないためのポイントを菊地弁護士が徹底解説！

収録を終えて…

スタジオ出演者の皆さんに収録の感想を聞いてみると…

(C)テレビ大阪 MC：石井亮次(C)テレビ大阪 パネラー：石原良純、島崎和歌子(C)テレビ大阪 パネラー：藤本美貴 解説：菊地幸夫

最初は「丸亀製麺」のVTRを思い返し、「うどんが食べたい」と話していた5人だったが、

過去にも「もしマネ」に出演経験のある島崎和歌子さんは、「今回はレギュラーの回に比べて（マネーニュースの内容が盛りだくさん過ぎて）めっちゃしんどかったです！（笑）特に内容が濃い！お金って本当に自分で稼いだものだから、大事に自分の目で見て、考えていきたい。」とコメント。

そんな島崎さんのコメントを受け、番組初登場の石原良純さんも「絶対に騙されない！！」と、力強く宣言。同じく初登場の藤本美貴さんは「（何事も）慎重にやっていこうという気持ちになったけれど、まだまだ私には難しいです。人を信じる、見極めるって言われても、私に見る目があるのかな？（と考えてしまう。）疑い出すときりがないので、そこも難しいですよね。全て疑ってもしょうがないし、でも疑わないと騙されちゃうかもしれないし…」と不安気。それに対し、MCの石井亮次さんは「難しいと思えること自体が大事」と自分を過信しないことが重要と語った。最後には、菊地弁護士が「騙されたら、私のところに来てください！」と心強いコメントで締めくくった。

番組概要

この番組はお金にまつわるターニングポイントを学ぶことで、“マネーリテラシー”を高め、

あなたも巻き込まれるかもしれない「もしもの時」に備える、マネー活用バラエティ。

今回は1時間15分の拡大版をテレビ東京系列6局ネットで放送！

＜番組名＞

「もしものマネー道 もしマネ」

＜放送日時＞

11月9日(日)午後4時～5時15分放送

＜出演者＞

MC：石井亮次

パネラー：石原良純、島崎和歌子、 藤本美貴

解説：菊地幸夫

VTR：渡辺いっけい、川崎麻世、森脇健児、織田信成

※過去の放送回はTVer＆YouTubeで全国に配信中！

【TVer 番組ページ】

https://tver.jp/series/srxig6d8zn

【YouTube再生リスト】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtu-h0BP6Mk-n6KEfGFbhk6dQLJuhYTgU

【番組HP】

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/moshimane/