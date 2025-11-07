MARY QUANT¡õBiople½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡È¥¯¥é¥·¥«¥ë¥À¥¤¥Êー¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Âç¿Í²Ä°¦¤¤Á´10¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ã11·î14Æü(¶â)Í½Ìó³«»Ï¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥é¥Ü(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ë»³YAMUÍÛ»Ò)¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¡¢·ò¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¤ï¤¿¤·¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖBiople(¥Óー¥×¥ë)¡×¤È¡¢60Ç¯Âå¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMARY QUANT(¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤êBiople¡¦Biop(¥Ó¥ª¥Ã¥×)¤ÎÅ¹ÊÞµÚ¤ÓBiople WEB STORE¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Biople WEB STORE¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤Ê¤ª¡¢MARY QUANT¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯4·î17Æü(¿å)¤ÎBiop¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢Biople¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
CONCEPT
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥À¥¤¥Êー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Í¥¤¥Óー¤È¥¥ã¥á¥ë¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¥àー¥ÉÉº¤¦¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾®Êª¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥³ー¥Òー¤È¤Û¤í´Å¤¤¥¯¥Ã¥ー¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥Û¥ê¥Çー¥¿¥¤¥à¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
MARY QUANT¤ÈBiople¤¬Â£¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡£
ITEM LINEUP
MARY QUANT¡ßBiople ¥Ç¥¤¥¸ー¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¡2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Åß¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
MARY QUANT¡ßBiople ¥Ç¥¤¥¸ー¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¡2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤â¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Í¥¤¥Óー¡ß¥¥ã¥á¥ë¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÇÛ¿§¤¬¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤ËºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤â¸ª¤Ë¤«¤±¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà´¶¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Ð¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤äÎ¹Àè¤Ç¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
²£44cm¡ß½Ä36cm¡ß¥Þ¥ÁÉý18cm
¥·¥ç¥ë¥ÀーÄ¹¤µ¡§80cm
ÆâÂ¦»ý¤Á¼êÄ¹¤µ¡§36cm
MARY QUANT¡ßBiople ¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¡2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤ªÂ·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª·ÚÎÌ¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥¯
MARY QUANT¡ßBiople ¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¡2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î¹¤Ë¤â³¹¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£
º£²ó¡¢Biople¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë»ÅÍÍ¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Ï¥³ー¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Ï¥³ー¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¤È¥¥ã¥á¥ë¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
²£23cm¡ß½Ä15.3cm¡ß¥Þ¥ÁÉý3.5cm
¥·¥ç¥ë¥ÀーÄ¹¤µ¡§110cm
MARY QUANT¡ßBiople ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥Á¥Ð¥Ã¥°¡¡4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¼çÌò¥Ýー¥Á
MARY QUANT¡ßBiople ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥Á¥Ð¥Ã¥°¡¡4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢¼çÌòµé¥Ýー¥Á¡£
¥Þ¥Á¤ò¹¤¯¤È¤Ã¤¿¼«Î©·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂç¤¤á¥Ýー¥Á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
²£26cm¡ß½Ä11cm¡ß¥Þ¥ÁÉý11cm
MARY QUANT¡ßBiople ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥ÁS¡¡3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ýー¥Á¤È¤·¤Æ¤â¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤Æ¤â¡ª2WAY¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥Á
MARY QUANT¡ßBiople ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥ÁS¡¡3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ýー¥Á¤Ë¤â¡¢¥Á¥ãー¥à¤Ë¤â¡£¥ß¥ë¥¯¥«¥éー¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥ÁS¡£
»ý¤Á¼ê¤ò¤¯¤ë¤Ã¤ÈÎ±¤á¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ãー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
²£16cm¡ß½Ä10.5cm
»ý¤Á¼ê¤ÎÄ¹¤µ¡§15cm
MARY QUANT¡ßBiople ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥ÁM¡¡3,740±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ã¥á¥ë¥«¥éー¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¾®Êª¼ýÇ¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥Á
MARY QUANT¡ßBiople ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥ÁM¡¡3,740±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ã¥á¥ë¤ÎÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥Ýー¥ÁM¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
²£16cm¡ß½Ä9cm¡ß¥Þ¥ÁÉý8cm
MARY QUANT¡ßBiople ¥Ç¥¤¥¸ー¥Ð¥ì¥Ã¥¿¡¡2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Þ¤È¤áÈ±¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤Ù¤Ã¹ÃÉ÷¥Ç¥¤¥¸ー¥Ð¥ì¥Ã¥¿
MARY QUANT¡ßBiople ¥Ç¥¤¥¸ー¥Ð¥ì¥Ã¥¿¡¡2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¡È¤È¤¤á¤¡É¤ò¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥¸ー¤ò¡¢
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤Ù¤Ã¹ÃÉ÷¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ä¶ß¤Î¹â¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢
¤Þ¤È¤áÈ±¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Çー¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤®¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
²£6.8cm¡ß½Ä6.6cm
MARY QUANT¡ßBiople ovgo Baker¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ªー¥È¥ßー¥ë¥¯¥Ã¥ー¡¡604±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¡ª¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡õ¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¯¥Ã¥ー
MARY QUANT¡ßBiople ovgo Baker¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ªー¥È¥ßー¥ë¥¯¥Ã¥ー¡¡604±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
MARY QUANT ¡ß Biople ¡ß ovgo Baker(¥ª¥Ö¥´¥Ù¥¤¥«ー)¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥ªー¥È¥ßー¥ë¤ä¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡õ¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥à¤¬Á´ÂÎ¤Ë¥³¥¯¤òÍ¿¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥¿ー¥¯¥Ã¥ー¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥¥åー¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊMARY QUANT¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥×¥é¥¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
MARY QUANT¡ßBiople ¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー 3¼ï¡¡³Æ324±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¸¥¢¤Î¥³ー¥Òー¤òìÔÂô¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー
MARY QUANT¡ßBiople ¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー 3¼ï¡¡³Æ324±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥³ー¥Òー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢ËèÆü°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤Ç¤¹¡£
¥é¥ª¥¹»º¤Î¥³ー¥Òー2¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥åー¥®¥Ë¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î·×5¼ïÎà¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤É¤è¤¤¶ìÌ£¤È»ÀÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¸åÌ£¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¿©»ö¤Î¤ª¶¡¤ä¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢MARY QUANT¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Á´3¼ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡õ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
Â£¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ýー¥Á¤Ï¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë³Ú¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Â£¤ë¿Í¤âÂ£¤é¤ì¤ë¿Í¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤âMARY QUANT¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»×¤ï¤º¿´¤¬ÃÆ¤à¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¾ðÊó
¡ãÍ½ÌóÈ¯Çä¡ä
2025Ç¯11·î14Æü(¶â)～
https://store.biople.jp/
¡ãÁ´¹ñÈ¯Çä>
2025Ç¯11·î21Æü(¶â)～
¢¨WEB STORE¤Ï10:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
¡ãÈ¯ÇäÅ¹ÊÞ¡ä
Biople¡¦Biop³ÆÅ¹ÊÞ¡¢Biople WEB STORE¡Êhttps://store.biople.jp/¡Ë
MARY QUANT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBe free, be yourself ～¼«Í³¤Ë ¼«Ê¬¤é¤·¤¯～¡×
1950Ç¯Âå¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥Þ¥êー¡¦¥¯¥ï¥ó¥È»á¡£¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¡È¥¹¥¦¥£¥ó¥®¥ó¥°¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MARY QUANT¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¡¢º£°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¤¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÄ¾´¶¤ò¡£
Be free, be yourself.
▪¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.maryquant.co.jp/
Biople¤È¤Ï
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢·ò¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¤ï¤¿¤·¤Ë¡£¡×
¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê»þÂå¤¬¤³¤è¤¦¤È¤â¡¢¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤¬·ò¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
Biople¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡õ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
▪¸ø¼°WEB STORE:
https://store.biople.jp/
▪¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à: ¡÷biople
https://www.instagram.com/biople/
▪¸ø¼°X: ¡÷biople_official
https://twitter.com/Biople_official
▪¸ø¼°LINE: https://page.line.me/226xnghy
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2010Ç¯ÁÏ¶È¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ーÉôÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡õ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡õ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¥»¥ì¥¯¥È¶ÈÂÖ¡ÖCosme Kitchen¡×¡ÖBiople¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÄÉµá¡£»ö¶È¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤â¿Í¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£