熟年ベテランメンバー×若手実力派俳優たちが集結！熟年団 第2弾 『いやですわ』 上演決定！

熟年団 第2弾公演『いやですわ』が2026年3月11日(水)～3月15日(日)までの5日間、新宿シアタートップスにて開催されることが決定しました。

熟年団は小川菜摘とアサヌマ理紗の「愉快な人たちと楽しい舞台を作りたい！」という呼びかけに集まったメンバーで結成。アサヌマ理紗以外のメンバーが熟年世代だったため“熟年団”と名付け、昨年には第1弾公演『チェリー・ホープを知ってるかい。』を上演し、この度『いやですわ』で再集結します。

前回に引続き出演の千葉雅子に加え、新たなメンバーとして陰山泰、多和田任益、津村知与支、馬場園梓、渡辺裕太を迎え、熟年ベテランメンバー×若手実力派俳優たちのパワーアップしたお芝居をお届けします。脚本・演出、村上大樹による熟年団流ドタバタコメディをお楽しみください。

熟年団 第2弾 『いやですわ』 公演概要

日程：2026年3月11日(水)～3月15日(日)

会場：新宿シアタートップス（東京都新宿区新宿3-20-8 WaMall TOPS HOUSE ビル4階）

脚本・演出：村上大樹

出演：アサヌマ理紗 小川菜摘 陰山泰 多和田任益(梅棒) 千葉雅子(猫のホテル)

津村知与支(モダンスイマーズ) 馬場園梓 渡辺裕太(ポップンマッシュルームチキン野郎)

※50音順

主催：吉本興業株式会社

脚本・演出：村上大樹 コメント

撮影:曵野若菜

熟年団、またやります。しかも今度はなんとオリジナルの新作に挑戦です。

目指すはこの熟年団でしか見られない、ザ・熟年コメディ！激しいダンスや素早い舞台移動は無理ですが、代わりに表情管理を頑張ることで「変顔だけで十二分に楽しめる」、パワフルかつ幸せオーラあふれる舞台を作り上げたいと思っています。

じゅくじゅくの熟年役者と個性あふれる非・熟年役者が一丸となって繰り広げる、丁々発止のコメディ劇にご期待ください！