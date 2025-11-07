磨き残しにアプローチしたハブラシを発売

イオン株式会社

イオンは１１月１８日より順次、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など、全国約１,３７０店舗※１にて、トップバリュ「歯垢をかきとるスパイラルハブラシ」などハブラシ１２品目を発売します。

口腔の健康維持はいまや社会的な課題として注目されており、代表的な口腔疾患の歯周病は、全身疾患と関連するものとして知られています。※２近年では口腔内の疾患を未然に防ぐ「予防歯科」の重要性が広く認知されるようになり、日常的なセルフケアへの関心が高まっています。

このたびイオンが発売する商品は、「始めよう、未来の笑顔を磨く、お口キレイ習慣」をコンセプトに、「予防」をキーワードとしたハブラシです。お客さまの磨き残しケアのポイントによって選択できるように、「歯と歯の間」、「歯と歯茎のすき間」、「歯全体」にアプローチする３つのタイプを、予防の専門家である歯科衛生士の協力のもと、毛丈の長さや毛量を増やすなどの設計・改良を重ね開発しました。これらの取り組みにより、当社従来品と比べて除去率試験において６.６％改善しました。※３

本商品を企画・開発するイオントップバリュではこのコンセプトをさらに具体化する取り組みとして、日々のセルフケアをより快適に継続し、口腔内の健康維持につなげられるよう、歯科衛生士へのインタビューやお客さまの声をもとに、使いやすさ、手に取りやすいデザインなどに配慮したオーラルケア商品の開発を進めています。

イオンは、今後もお客さまの心身ともに豊かな暮らしのために、お客さまのニーズに応える商品をお届けしてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２５年１１月１８日より順次

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」 「マックスバリュ」など、全国約１,３７０店舗※１

品目数：１２品目

価格： 本体１７８円 税込１９５.８０円※４

【商品ラインアップ】

商品名

トップバリュ 歯垢を除去する高密植毛ハブラシ

スパイラルエッジ

規格

レギュラー（ふつう、かため）

コンパクト（ふつう、かため）

超コンパクト（ふつう、かため）

特長

歯垢除去力が高く小回りがきくヘッドで隅々まで気持ち良く磨き上げられます。

商品名

トップバリュ 歯周ケアコシのある高密植毛ハブラシ両テーバー

規格

コンパクト（ふつう、やわらかめ）

超コンパクト（ふつう、やわらかめ）

特長

歯周ポケットの奥まで届きやすい薄型ヘッドで、歯周ポケットの汚れをきれいに落とせます。

商品名

トップバリュ 幅広ヘッドハブラシ

規格

レギュラー（ふつう、やわらかめ）

特長

忙しい時も短時間で一気に磨けるハブラシです。歯垢がたまりやすい歯の細かい凸凹部分の汚れもしっかり落とせます。

※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※２：厚生労働省の健康日本２１アクション支援システム～健康づくりサポートネット～

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/teeth/h-01-006

※３：トップバリュ 歯垢を除去する高密植毛ハブラシスパイラルエッジと歯周ケアコシのある高密植毛

ハブラシ両テーバーの試験結果。

※４：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

＜ご参考＞

■トップバリュホームページ １１月１８日リニューアル

「始めよう、未来の笑顔を磨く、お口キレイ習慣」をコンセプトに全面リニューアルします。

新発売の「磨き残しにアプローチした歯ブラシ」の商品紹介やトップバリュの全商品ラインアッ

プを掲載。口腔内のセルフケアについての情報を動画で紹介します。

https://www.topvalu.net/oralcare/

■歯ブラシキャンペーンについて 期間２０２５年１１月１８日～１２月３１日

トップリュオーラルケア商品を購入して応募すると、抽選で１００名の方に新商品を毎月１本ｘ３カ月連続でお届けするキャンペーンを実施します。詳しくは１１月１８日リニューアルのホームページまたは店頭ＰＯＰでご確認ください。