【塾エイド】フレンド会員2,000教室を突破～全国の学習塾と共に、地域教育に貢献する支援体制を強化～

株式会社インサイト・ジャパン

「塾の成功と生徒の成長を両立させ、より広く価値を提供したい」という目的・志のもとに主体的に集まり、相互に協力して地域教育に貢献するための塾・スクール経営の組織である塾エイド（運営法人：株式会社インサイト・ジャパン、代表取締役社長：鴨志田順）は、塾エイドフレンド会員が2,000教室を超えましたことをお知らせいたします。

「塾エイドフレンド会員」とは

塾エイドフレンド会員は、学習塾の持続的成長と、地域教育力の向上を目的とした無料の会員制度です。学習塾経営に役立つセミナーやコンテンツ等の情報発信を通じて、塾経営者が必要とする最新情報を効率的にキャッチできる場として多くの方にご活用いただいております。

また、ボランタリーチェーン（VC）モデルを採用し、セミナーやコンテンツを通じて、「情報の集約」を実践しております。教育を取り巻く環境は日々変化しております。弊会をご活用いただき、効率よく情報収集いただければ幸いです。

ボランタリーチェーンとは？

日本語で「自発的連鎖」といい、同じ目的を持った企業がそれぞれ独立した立場で協同して、チェーン組織を形成することを指します。塾エイドのボランタリーチェーンは、参加している各学習塾が経営の独立性を保ちながら、共同活用や情報共有など事業活動を共同化することにより、規模の利益や効率性を得ようとするチェーン組織です。

塾エイドのセミナーについて

教務、集客、採用・育成、運営や経理・労務に関する内容など、その時期に合った塾運営にお役立ちいただけるテーマを、プロフェッショナルにご登壇いただき、開催しております。ご参加は無料ですので、奮ってお申込みください。

また、セミナーに関するご要望も承っております。取り扱ってほしいテーマがございましたら、お気軽にお寄せくださいませ。

直近開催したセミナー

“極める”大学受験指導第5回 その説明、本当に正しい？

思い込みやカタログ知識から脱却する進路指導

塾エイド特別パートナー・野田亮太氏による大人気シリーズセミナー『“極める”大学受験指導』です。大学受験のプロである野田先生に、今日から実践できる内容をお話しいただきました。

地域貢献で認知度爆上げ？ 地域とつながる新しい塾集客手法とは？

日本青少年育成協会様、日本トレーニング推進協会様にご登壇いただき、「スポーツを通じて地域とつながる」をテーマに、これまでの方法では届かなかった層への新しい学習塾の集客アプローチをお話しいただきました。

今後開催予定のセミナー（参加無料）

“極める”大学受験指導 第6回

その受験計画、本当に大丈夫？今こそ復習しておきたい「大学進学戦略！」

受験直前だからこそ見直したい、各学部のリアルな情報をバイネームで紹介いただきます。

生徒の選択肢を増やすためにも、本セミナーをご参考いただき、受験計画の見直しをご検討ください！

日時：１.2025年11月07日（金）14:00～15:10

２.2025年11月11日（火）14:00～15:10 ※アーカイブ配信

セミナーお申込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe32-3UVg1tiardu4T4qznfasfMTu93T9CQ0SdX9DM-7w0lEQ/viewform

未来を拓く塾エイドフォーラム2025～「これからの塾」をデザインする～

「情報の集約」としてセミナーを開催してまいりました塾エイドの総決算の場として、昨年よりフォーラムを実施しています。

本年度は、『「これからの塾」をデザインする』と題し、三部構成にて各プロフェッショナルの方々にご登壇いただきます。

ご参加は無料、途中入退出自由となっておりますので、奮ってお申込みください。

日時 ：2025年11月21日（金）10:30～14:35 ※途中入退出自由

塾エイドフォーラムのお申込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd149CTmE5j2OA_lCJk9mnvNgajAtT8NIgDz8wMcXOTPxZhzg/viewform

塾エイドのコンテンツ（記事）について

塾エイドではHPにて、塾経営にお役立ていただける記事を公開しております。

「AI」や「スポットワーカー」といった旬のトピックを始め、『やってみた』系のコラム記事、開催したセミナーの要点をまとめたセミナーレポート等、時間がない中でも情報収集いただけるコンテンツを多数ご用意しております。

もちろん閲覧は無料ですので、ぜひ塾エイド公式HPにお越しくださいませ。

直近掲載した記事

AIは仕事を奪うのではなく「時間」をくれる。

生徒と向き合う時間を最大化する、塾講師のためのAI活用術

詳細を見る :https://jukuaid.com/posts/AI_katsuyou

スキマバイトで人手不足を解決！

～タイミーの特徴から企業アカウントの作成方法までを解説！～

詳細を見る :https://jukuaid.com/posts/sukimabaito

ご案内は以上です。塾エイドに関してご関心やご質問のある皆様は下記までお問い合わせくださいませ。

info@jukuaid.com

塾エイド公式HP

https://jukuaid.com/

塾エイドLINE公式

https://page.line.me/887hcxuv?openQrModal=true

フレンド会員登録はこちら（無料）

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxCSa4imy7Ad4RUtVBjgAKSqQZQfhQhiQgGq7iPs9z4rw4--aQIUPEld7BVxBvB3yo/exec?p=form

【株式会社インサイト・ジャパンについて】所在地 ：本部 千葉県我孫子市本町2-3-23 田中ビル2階

TEL：050-5052-1133 FAX：04-7165-3534

事業内容：学習塾ボランタリーチェーンの運営

会社沿革：

2020年 6月 学習塾ボランタリーチェーン本部発足

2020年10月 第1回セミナー開催

2021年 1月 サービス名称を塾エイドに決定

2021年 2月 会員募集開始

2021年 6月 会員塾100教室突破

2021年 8月 セミナー参加者延べ1000名突破

2022年12月 会員1000教室突破

2024年 2月 セミナー参加者延べ5,000名突破

2024年10月 会員1,500教室突破

2025年 7月 セミナー参加者延べ7,000名突破

2025年10月 会員2,000教室突破