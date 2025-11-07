オキシクリーンがトモニテ子育て大賞2025 掃除グッズ部門 優秀賞を受賞

株式会社グラフィコ

株式会社グラフィコ（代表取締役：マイケル・リード）が展開する、酸素系漂白剤「オキシクリーン」は、子育てメディア「トモニテ」が主催する「トモニテ子育て大賞2025」にて掃除部門 優秀賞を受賞いたしました。

全国のママとパパの投票により、「いろんなものに使えるのもいい！生乾き臭対策でよく使用してます。」「服の汚れがついた時や、雑巾などつけおき洗いに重宝してます！」など、衣類のシミ汚れから掃除まで、「何にでも使える万能さ」がママパパ達に高評価。うんち漏れや食べこぼしといった子育て中の頑固な汚れもつけ置きで綺麗に落ちやすい点をご評価いただき、オキシクリーンシリーズとして受賞いたしました。

■「トモニテ子育て大賞2025」 とは

「トモニテ子育て大賞」は、“初めての育児に戸惑うママやパパへ、新しい商品との出会いの機会を創出したい”という思いから始まったアワードです。

本当に役立つ商品を厳選し、子育てに関わるすべての方の育児ライフを豊かにすることを目指しています。6回目を迎えた今年は、1,168名の一般投票により、7ジャンル33部門の中から計97商品が選出されました。

「トモニテ子育て大賞2025」特設ページはこちら：https://election2025.tomonite.com

■「トモニテ」とは

「子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとりあう世界を実現する」をミッションとした子育て動画メディア。たくさんの選択肢があるこの時代に「こどもを迎えること」を選択した人が、「子育て」を通じて人生の幸福度を高めていける世界を目指し、悩みに寄り添った様々な機能とコンテンツを毎日お届けしています。

ウェブサイト：https://tomonite.com/

■オキシクリーンとは

1997年にアメリカで誕生した洗剤ブランドです。日本には1999年に上陸、酸素の泡で衣類のシミ・汚れを落とす粉末タイプの酸素系漂白剤が人気となっています。衣類、食器、タイルなどの水洗いできる素材に使用でき、家じゅうのほとんどの汚れを落とすことができます。ツンとした刺激臭も無く、小さなお子様のいらっしゃるご家庭にもおすすめです。

オキシクリーン ブランドサイト：https://www.oxicleanjapan.jp/(https://www.oxicleanjapan.jp/)

株式会社グラフィコ

化粧品、日用雑貨、健康食品を製造販売、輸入販売するメーカーです。

1996年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージデザイン、広告コミュニケーションにて培ったノウハウを武器に、2004年に自社商品を発売し、メーカーへと業態転換を行いました。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出しています。2024年、Church＆Dwight社（ニューヨーク証券取引所上場）100％子会社化。



【企業サイト】www.graphico.co.jp



株式会社グラフィコ 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎16階