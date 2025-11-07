「NTTのtsuzumi2の研究開発とビジネス」と題して、NTT株式会社 人間情報研究所 齋藤 邦子氏/研究開発マーケティング本部 工藤 伊知郎氏によるセミナーを2025年12月11日(木)に開催!!

NTT版LLM「tsuzumi2」の研究開発とビジネス動向


[講　師]


NTT株式会社


人間情報研究所　思考処理研究プロジェクト


グループリーダ　齋藤　邦子　氏



NTT株式会社


研究開発マーケティング本部　マーケティング部門


R&Dマーケティング担当　担当部長　工藤　伊知郎　氏



[日　時]


２０２５年１２月１１日（木）　午後１時～３時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


＜１＞NTT版LLM「tsuzumi2」の研究開発　


齋藤　邦子　氏【13：00～13：55】



現在、海外産や国産など多様な生成AIの開発が活発化しており、技術競争も激しくなっています。NTTでも2023年に軽量かつ世界トップレベルの日本語処理性能を持つ「tsuzumi」を発表し、国内企業・自治体等でのAIの普及を推進してきました。更に、実際のビジネス現場におけるAI活用の課題について得たフィードバックを基に、次世代モデルとなる「tsuzumi2」の開発を進め、2025年10月にリリースしています。


本講演では、「tsuzumi2」の特徴や「tsuzumi」からの進化の状況について紹介します。



１．「tsuzumi2」開発の狙い


２．「tsuzumi2」進化のポイント


３．「tsuzumi2」活用イメージのご紹介


４．質疑応答／名刺交換



＜２＞NTT版LLM「tsuzumi2」のビジネス動向　


工藤　伊知郎　氏【14：05～15：00】



NTTが研究開発を進めているNTT版LLM「tsuzumi」は、2023年11月の発表以来、さまざまな企業のお客さまや自治体から1800件以上の導入相談をいただいています。2025年10月に商用開始した「tsuzumi2」を中心にNTTのAIビジネス戦略の全体像と具体例をご紹介します。



１．市場動向、NTTのAIビジネスへの取組み


２．「tsuzumi2」の活用領域・利用用途


３．「tsuzumi2」のパートナーとの取組み


４．実際に活用していく上でのポイント


５．質疑応答／名刺交換





