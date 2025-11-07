「NTTのtsuzumi2の研究開発とビジネス」と題して、NTT株式会社 人間情報研究所 齋藤 邦子氏/研究開発マーケティング本部 工藤 伊知郎氏によるセミナーを2025年12月11日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

NTT版LLM「tsuzumi2」の研究開発とビジネス動向

NTT株式会社

人間情報研究所 思考処理研究プロジェクト

グループリーダ 齋藤 邦子 氏

NTT株式会社

研究開発マーケティング本部 マーケティング部門

R&Dマーケティング担当 担当部長 工藤 伊知郎 氏

２０２５年１２月１１日（木） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

＜１＞NTT版LLM「tsuzumi2」の研究開発

齋藤 邦子 氏【13：00～13：55】

現在、海外産や国産など多様な生成AIの開発が活発化しており、技術競争も激しくなっています。NTTでも2023年に軽量かつ世界トップレベルの日本語処理性能を持つ「tsuzumi」を発表し、国内企業・自治体等でのAIの普及を推進してきました。更に、実際のビジネス現場におけるAI活用の課題について得たフィードバックを基に、次世代モデルとなる「tsuzumi2」の開発を進め、2025年10月にリリースしています。

本講演では、「tsuzumi2」の特徴や「tsuzumi」からの進化の状況について紹介します。

１．「tsuzumi2」開発の狙い

２．「tsuzumi2」進化のポイント

３．「tsuzumi2」活用イメージのご紹介

４．質疑応答／名刺交換

＜２＞NTT版LLM「tsuzumi2」のビジネス動向

工藤 伊知郎 氏【14：05～15：00】

NTTが研究開発を進めているNTT版LLM「tsuzumi」は、2023年11月の発表以来、さまざまな企業のお客さまや自治体から1800件以上の導入相談をいただいています。2025年10月に商用開始した「tsuzumi2」を中心にNTTのAIビジネス戦略の全体像と具体例をご紹介します。

１．市場動向、NTTのAIビジネスへの取組み

２．「tsuzumi2」の活用領域・利用用途

３．「tsuzumi2」のパートナーとの取組み

４．実際に活用していく上でのポイント

５．質疑応答／名刺交換

