平成のギャルを魅了した恋愛ソングを集めたプレイリスト「平成ギャルソング集」がFiltr Japanに登場！カバー画像はガラケー待受画でおなじみのカナヘイがイラストを担当

グローバルプレイリストブランド「Filtr」の日本版、「Filtr Japan」が運営するプレイリストに「平成ギャルソング集」が登場！

現在ブームとなっている平成カルチャーの中でも、2000年代初期に青春時代を過ごした平成ギャルが愛聴していた恋愛ソングを集めた、当時の気持ちを思い出させてくれるエモーショナルなプレイリストとなっている。



さらに、2003年に女子高生イラストレーターとしてプロデビューし、現在もLINEスタンプなど、時代の変化を捉えたモバイルコンテンツで数々のブームを生み出し続けているカナヘイさんが、プレイリストのカバーイラストを手がけている！ガラケー世代の心を掴む、当時を彷彿とさせる”ガラケー待受画”のアートを使用。

(C)kanahei

平成に思春期を過ごした人のみならず、今恋愛中のすべての人に是非チェックしてほしい。

▼Filtr Japan「平成ギャルソング集」プレイリストはこちら

Apple Music(https://music.apple.com/us/playlist/%E5%B9%B3%E6%88%90%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/pl.b071497a11ed49648d9784dbb9c5e971) / Spotify(https://open.spotify.com/playlist/5sZTk4Ry1M22e2WYKInakB?si=GZ61dJclQtS439mck6rfdw)

▼カナヘイプロフィール

イラストレーター・キャラクタークリエイター。

2003年に女子高生イラストレーターとしてプロデビュー。

コミュニケーションに特化したコンテンツ制作を得意とし、ガラケーデコメやLINEスタンプなど、時代の変化を捉えたモバイルコンテンツで数々のブームを生み出し続けている。

「ピスケ&うさぎ」を中心とした「カナヘイの小動物」シリーズは、国内外でグッズ展開されているほか、キャラクターコラボレーション、出版、企業広告など、幅広い分野で活動中。