熊本県PRキャラクター『くまモン』の、くるかわケーキが登場！

くまモンは、2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれた熊本県PRキャラクター。身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国に熊本の魅力をお届けしています！

そんなくまモンが、魅力そのままに、他にはない美味しい3D (立体)ケーキになりました♪見た目の可愛さは勿論のこと、熊本県産栗、北海道産クリームを使用したこだわりの逸品！是非、ご賞味ください！

こちらの商品は、11月15日より、くまモンファン感謝祭inTOKYOや、ムービック通信販売等で販売致します！

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

くるかわケーキ くまモン

【価格】

1,800円（税込）

【ご注文受付期間】

2025年11月15日10：00～

【出荷予定】

ご注文、ご入金後、7～10営業日以内での発送となります。

※通信販売では、2個セットでのご案内となります。詳細は通販ページをご確認ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)2010熊本県くまモン

