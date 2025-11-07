累計発行部数7万部突破の公式コミカライズ！『BanG Dream! It′s MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』第2巻が11月8日(土)発売！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」のコミカライズ『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』第2巻が発売することをご案内致します。


本作品は累計発行部数7万部突破の注目作品となっており、ただいま「コミックグロウル」にて好評連載中です。



『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』2巻



漫画：ゆあま | 脚本：灰渕ヨツジ



≪MyGO!!!!!の物語を新たな視点で描くコミカライズ、第2巻!!≫


名門お嬢様学校・月ノ森女子学園に通う長崎そよ。


バンド・CRYCHICを結成してからの日々は、まぶしくて、楽しくて、愛おしくて。


あたたかなもので満ちていく、そんな時間がずっと続いてくと信じていた。


けれど、それは容赦なく降りしきる雨とともに、こぼれ落ちていく――。



こんなの誰も望んでない。


絶対に終わらせないから――。



これは、かけがえのない居場所を失った迷子の少女の物語――。



発売日：2025年11月8日(土)


価格：990円(税込)


仕様：B6判、ヴァイスシュヴァルツ特典カード


※電子版には付属いたしません


発行：株式会社ブシロードワークス


発売：株式会社KADOKAWA


作品ページ：https://comic-growl.com/series/4c21dc7ce230d



■購入特典



●有償特典


【ゲーマーズ】限定版A：アクリルスタンド（千早愛音）


【ゲーマーズ】限定版B：缶バッジ5個セット


【ブシロード オンラインストア】アクリルスタンド（豊川祥子）



●無償特典


【ゲーマーズ】4Pブックレット(書き下ろしSSを収録！)


【アニメイト】4Pリーフレット (キャラクター設定資料を収録！)


【ブシロード オンラインストア】ブロマイド


【メロンブックス】A3ポスター


【応援店】イラストペーパー







「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！


「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！





コミックグロウル：https://comic-growl.com/


公式X：https://x.com/comic_growl



