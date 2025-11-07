累計発行部数7万部突破の公式コミカライズ！『BanG Dream! It′s MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』第2巻が11月8日(土)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」のコミカライズ『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』第2巻が発売することをご案内致します。
本作品は累計発行部数7万部突破の注目作品となっており、ただいま「コミックグロウル」にて好評連載中です。
『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』2巻
漫画：ゆあま | 脚本：灰渕ヨツジ
≪MyGO!!!!!の物語を新たな視点で描くコミカライズ、第2巻!!≫
名門お嬢様学校・月ノ森女子学園に通う長崎そよ。
バンド・CRYCHICを結成してからの日々は、まぶしくて、楽しくて、愛おしくて。
あたたかなもので満ちていく、そんな時間がずっと続いてくと信じていた。
けれど、それは容赦なく降りしきる雨とともに、こぼれ落ちていく――。
こんなの誰も望んでない。
絶対に終わらせないから――。
これは、かけがえのない居場所を失った迷子の少女の物語――。
発売日：2025年11月8日(土)
価格：990円(税込)
仕様：B6判、ヴァイスシュヴァルツ特典カード
※電子版には付属いたしません
発行：株式会社ブシロードワークス
発売：株式会社KADOKAWA
作品ページ：https://comic-growl.com/series/4c21dc7ce230d
■購入特典
●有償特典
【ゲーマーズ】限定版A：アクリルスタンド（千早愛音）
【ゲーマーズ】限定版B：缶バッジ5個セット
【ブシロード オンラインストア】アクリルスタンド（豊川祥子）
●無償特典
【ゲーマーズ】4Pブックレット(書き下ろしSSを収録！)
【アニメイト】4Pリーフレット (キャラクター設定資料を収録！)
【ブシロード オンラインストア】ブロマイド
【メロンブックス】A3ポスター
【応援店】イラストペーパー
「コミックグロウル」とは
出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！
「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！
コミックグロウル：https://comic-growl.com/
公式X：https://x.com/comic_growl
※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
(C)Yuama, Yotsuji Haibuchi / BUSHIROAD WORKS (C)BanG Dream! Project