カドカワBOOKS10周年を記念した新グッズが2025年11月7日（金）12時より発売！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛 以下、KADOKAWA）は、2025年11月7日（金）よりカドカワBOOKS10周年を記念したグッズフェアを開催。



カドカワBOOKS10周年記念の描き下ろしイラスト全21種を使用した商品が多数登場！

◆カドカワBOOKS10周年記念フェア◆

カドスト

受注期間：2025年11月7日（金）12:00～2025年12月4日（木）23:59

発売時期：2025年2月下旬予定

カドスト他にて取り扱い予定。

商品紹介

■ミニアクリルプレート： 1,320円（税込）

※画像は全21種のうち5種をピックアップ

【商品仕様】

サイズ：約 H12cm×W8cm（台座付）

素材：アクリル樹脂

■フレームマグネット： 660円（税込）

※画像は全21種のうち5種をピックアップ

【商品仕様】

サイズ：約 H6cm×W5cm

素材：本体：本体：ABS/透明プレート：PET/マグネット：鉄

■複製サイン入りA5キャラファイングラフ： 7,920円（税込）

【商品仕様】

サイズ：画寸A5

素材：本体/紙、額/樹脂、面材/アクリル、裏板/中質繊維板（MDF）

■トレーディングアクリルキーホルダーVol.1 / Vol.2：各770円（税込）

【商品仕様】

＜トレーディングアクリルキーホルダーVol.1 （全11種）＞

サイズ：約 H6.5cm×w6cm

素材：アクリル樹脂、金属

＜トレーディングアクリルキーホルダーVol.2（全10種）＞

サイズ：約 H6.5cm×w6cm

素材：アクリル樹脂、金属

■トレーディングオーロラアクリルカードVol.1 / Vol.2：各880円（税込）

【商品仕様】

＜トレーディングオーロラアクリルカードVol.1（全11種）＞

サイズ：約 H9.1cm×W6.4cm

素材：アクリル樹脂

＜トレーディングオーロラアクリルカードVol.2（全10種）＞

サイズ：約 H9.1cm×W6.4cm

素材：アクリル樹脂

カドスト特典

カドカワBOOKS10周年記念フェア購入特典

期間中、カドカワBOOKS10周年記念フェアの対象商品をご購入の方に、1会計につき1枚、描き下ろしイラストを使用した【ダイカットステッカー】をプレゼント！

【商品仕様】

サイズ：約 H7.7cm×W5.5cm

素材：紙

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※特典は1会計につき1点プレゼントいたします。

※特典は無くなり次第終了になります。予めご了承ください。

※特典のデザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※特典の発送はご注文いただいた商品に同梱とさせていただきます。

対象期間

- 前期：サトゥー／「私」／モニカ／エレン／クノン／エルマ／テレジア／リン／メイプル／サーミャ／アイン2025年11月7日（金）12時～2025年11月21日（金）11時59分- 後期：ソラ／ユマ／レア／アレン／フリム／マルティナ／御影（試作一号機）／ジュスタン／セイ／悠利2025年11月21日（金）12時～2025年12月4日（木）23時59分

※期間により絵柄は異なります。※ランダムでの配布となります。

カドカワBOOKS 10周年記念サイト :https://kadokawabooks.jp/special/10th-anniversary.html

カドカワBOOKS10周年記念フェア・対象21作品一覧

- デスマーチからはじまる異世界狂想曲- 蜘蛛ですが、なにか？- サイレント・ウィッチ- 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。- 魔術師クノンは見えている- 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい- 世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～- 捨てられ聖女の異世界ごはん旅- 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。- 鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ- 魔石グルメ- 異世界ウォーキング- 前略、山暮らしを始めました。- 黄金の経験値- 剣と魔法と学歴社会- 水魔法ぐらいしか取り柄がないけど現代知識があれば充分だよね？- 図書館の天才少女- 極東救世主伝説- 俺、悪役騎士団長に転生する。- 聖女の魔力は万能です- 最強の鑑定士って誰のこと？