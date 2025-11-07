カドカワBOOKS10周年を記念した新グッズが2025年11月7日（金）12時より発売！

　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛　以下、KADOKAWA）は、2025年11月7日（金）よりカドカワBOOKS10周年を記念したグッズフェアを開催。



カドカワBOOKS10周年記念の描き下ろしイラスト全21種を使用した商品が多数登場！


◆カドカワBOOKS10周年記念フェア◆


カドスト


受注期間：2025年11月7日（金）12:00～2025年12月4日（木）23:59


発売時期：2025年2月下旬予定


https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00255/


カドスト他にて取り扱い予定。


商品紹介

■ミニアクリルプレート： 1,320円（税込）









※画像は全21種のうち5種をピックアップ


【商品仕様】


サイズ：約 H12cm×W8cm（台座付）


素材：アクリル樹脂


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005343/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005344/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005345/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005346/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005352/



■フレームマグネット： 660円（税込）









※画像は全21種のうち5種をピックアップ


【商品仕様】


サイズ：約 H6cm×W5cm


素材：本体：本体：ABS/透明プレート：PET/マグネット：鉄


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005374/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005376/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005377/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005378/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005381/



■複製サイン入りA5キャラファイングラフ： 7,920円（税込）






【商品仕様】


サイズ：画寸A5


素材：本体/紙、額/樹脂、面材/アクリル、裏板/中質繊維板（MDF）


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005384/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005385/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005386/



■トレーディングアクリルキーホルダーVol.1 / Vol.2：各770円（税込）





【商品仕様】


＜トレーディングアクリルキーホルダーVol.1 （全11種）＞


サイズ：約 H6.5cm×w6cm


素材：アクリル樹脂、金属


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005387/


＜トレーディングアクリルキーホルダーVol.2（全10種）＞


サイズ：約 H6.5cm×w6cm


素材：アクリル樹脂、金属


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005388/



■トレーディングオーロラアクリルカードVol.1 / Vol.2：各880円（税込）





【商品仕様】


＜トレーディングオーロラアクリルカードVol.1（全11種）＞


サイズ：約 H9.1cm×W6.4cm


素材：アクリル樹脂


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005389/


＜トレーディングオーロラアクリルカードVol.2（全10種）＞


サイズ：約 H9.1cm×W6.4cm


素材：アクリル樹脂


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509005390/


カドスト特典

カドカワBOOKS10周年記念フェア購入特典


期間中、カドカワBOOKS10周年記念フェアの対象商品をご購入の方に、1会計につき1枚、描き下ろしイラストを使用した【ダイカットステッカー】をプレゼント！





【商品仕様】


サイズ：約 H7.7cm×W5.5cm


素材：紙


※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。


※特典は1会計につき1点プレゼントいたします。


※特典は無くなり次第終了になります。予めご了承ください。


※特典のデザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。


※特典の発送はご注文いただいた商品に同梱とさせていただきます。



対象期間


- 前期：サトゥー／「私」／モニカ／エレン／クノン／エルマ／テレジア／リン／メイプル／サーミャ／アイン2025年11月7日（金）12時～2025年11月21日（金）11時59分
- 後期：ソラ／ユマ／レア／アレン／フリム／マルティナ／御影（試作一号機）／ジュスタン／セイ／悠利2025年11月21日（金）12時～2025年12月4日（木）23時59分

※期間により絵柄は異なります。※ランダムでの配布となります。


カドカワBOOKS 10周年記念サイト :
https://kadokawabooks.jp/special/10th-anniversary.html


カドカワBOOKS10周年記念フェア・対象21作品一覧


- デスマーチからはじまる異世界狂想曲
- 蜘蛛ですが、なにか？
- サイレント・ウィッチ
- 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。
- 魔術師クノンは見えている
- 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい
- 世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～
- 捨てられ聖女の異世界ごはん旅
- 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
- 鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ
- 魔石グルメ
- 異世界ウォーキング
- 前略、山暮らしを始めました。
- 黄金の経験値
- 剣と魔法と学歴社会
- 水魔法ぐらいしか取り柄がないけど現代知識があれば充分だよね？
- 図書館の天才少女
- 極東救世主伝説
- 俺、悪役騎士団長に転生する。
- 聖女の魔力は万能です
- 最強の鑑定士って誰のこと？