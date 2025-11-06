ASAグループ「アニュアルセミナー2025」開催

株式会社ASA GROUP

ASAグループは、2025年11月20日（木）に「アニュアルセミナー2025」を虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催いたします。本セミナーは、海外投資家にとって依然として高い参入障壁を持つ日本市場をテーマに、理論と実務の両面から多角的な議論を展開します。国内外の投資家・事業者をつなぐハブとして、ASAグループは業界の発展に貢献するセミナーを定期的に開催しています。今回も、日頃お世話になっているお客様に向けて、より深いビジネス洞察を提供できる機会となります。

本セミナーでは、人的資本経営の専門家である一橋大学の小野教授による基調講演に加え、今年は“不動産×PEのクロスオーバー”として、双方から海外投資家ご対応のポートフォリオマネージャーの方々をお招きし、「海外投資家から見たジャパンマーケット」をテーマにしたパネルディスカッションを用意しております。

日本市場特有の「ガラパゴス化」現象、言語・文化の壁、人材不足といった課題を乗り越えるための実践的戦略や、現場でのリアルな事例・手法について、学術的知見と現場の経験を融合させて分かりやすく解説します。

■ プログラム・登壇者

詳細・お申込みはこちら :https://www.aoyama.ac/seminar/614

小野 浩氏｜一橋大学ビジネススクール 国際企業戦略研究科 教授

パネルディスカッション

角野 治美氏｜アバディーン・ジャパン株式会社 不動産投資運用部 部長

嶋 研太氏｜J-STAR株式会社 パートナー インベスターリレーションズ・オペレーションズ

渡辺 肇氏｜UBSジャパン・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 兼 ポートフォリオマネジメント部長

渡邊 周作氏｜Nuveen Real Estate マネージングディレクター／日本代表

粟国 正樹｜ASAグループ グループ代表

会社名 ：株式会社ASA GROUP

設立 ：1999年8月25日

代表者 ：グループ代表 松澤 和浩、粟国 正樹

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー10階

事業内容：ASAグループは、長年のファンドヴィークルの事務受託機能の経験を活かし、投資ファンド業界における人財不足やデジタル化をはじめとする様々な課題解決につながるサービスを展開しております。

URL ：https://www.aoyama.ac/