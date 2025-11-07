11/19・20【青田 努氏 登壇！】AI×自動化で進化する新卒採用 ― 出会う・見立てる・結ばれるの再設計戦略

MIL株式会社

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2025年11月19日（水）・20日（木）に、オンラインカンファレンス「新卒採用ミライ会議 2025 秋」を開催いたします。

基調講演には、『採用に強い会社は何をしているのか』の著者であり、Cast a spell合同会社 代表の青田 努氏を迎え、MIL取締役CFO兼CSO 榎本 陽介との対談形式で「AI×自動化で進化する新卒採用 ― 出会う・見立てる・結ばれるの再設計戦略」をテーマに議論します。

＼ 7日間のアーカイブ配信をプレゼント ／

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2025-autumn?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251107_milai-kaigi_02

■ 開催背景

少子化により母集団を増やすのは限界を迎え、採用は「数」から「質」への転換期を迎えています。さらにAIの台頭により、情報収集・選考・コミュニケーションのすべてが変わろうとしています。本講演では『採用に強い会社は何をしているのか』の著者・青田努氏が、「出会う・見立て・結ばれる」を軸に、AI×自動化による効率化と候補者体験の進化、そして人事が本来のコア業務に集中できる未来像を具体事例とともに解説します。

■ 基調講演概要

タイトル：

AI×自動化で進化する新卒採用 ― 出会う・見立てる・結ばれるの再設計戦略

基調講演日時：

１. 2025年11月19日（水）10:05～10:50

２. 2025年11月20日（木）10:05～10:50

開催形式： オンライン（参加無料）

内容：

・採用難が続く中で、企業が直面している“構造的な変化”とは？

・生成AIの登場で、学生・企業にどんなインパクトが出ているか？

・出会う、見立てる、結ばれる ― 各フェーズの進化戦略

・AI、自動化を活用した候補者中心の設計とは？

こんな方にオススメ

・自社の採用戦略を見つめ直したい人事責任者の方

・Z世代、α世代に“選ばれる”候補者体験を設計したい方

・内定承諾率、歩留まり改善に課題を感じている方

・採用DX／AI活用の最新トレンドを知りたい方

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。

お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

■登壇者

青田 努 氏

Cast a spell合同会社 代表

リクルートグループに通算10年在籍し、自社採用担当などを務めた後、アマゾン、PwCなどで中途採用マネージャーを務める。2017年LINEに入社、人材支援室副室長などを経て、採用・育成・タレマネ関連プロジェクトを推進。「採用を体系的に学ぶ会」、匿名相談コミュニティ「人事のへや」などを企画・運営。著書『採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則』（ダイヤモンド社）など。

榎本 陽介

MIL株式会社 取締役CFO 兼 CSO

有限責任あずさ監査法人にて国内外の金融機関・事業会社に対する会計監査、PEファンド買収案件の財務DD業務、中小企業再生支援協議会の事業再生業務に従事。その後、株式会社LITALICOで取締役直下の事業企画部マネジャーとして予算策定、予実管理、管理会計体制構築、中期経営計画・事業戦略策定支援などに従事。2020年11月にMIL株式会社入社。コーポレート部長等を経て、2024年5月より取締役就任。公認会計士・税理士。

■開催概要

タイトル：

新卒採用ミライ会議 2025 秋

～DX時代に進化する体験戦略最前線～

開催日時：

１.2025年11月19日（水）10:00-16:00

２.2025年11月20日（木）10:00-16:00

※両日ともに同じ内容です。

※お申込いただいた方全員に、7日間のアーカイブ配信をプレゼント！

開催形式：オンライン（無料）

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をミッションに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

インタラクティブ採用｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)