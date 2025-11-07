CHEFLINK（シェフリンク）初の事業者・登録シェフ交流会を実施

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田 陽狩、以下「シェアダイン」）は、運営する料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」において、初となる事業者・シェフ交流会を2025年11月17日（月）に開催いたします。



本イベントは、即戦力として活躍する登録シェフと、シェフの力を求める飲食事業者が直接つながり、相互理解を深める場として企画されたものです。年末繁忙期を前に、現場での人材確保やチーム連携の強化に向けた情報交換・ネットワーキングの機会を提供します。

■開催の背景

飲食業界では、年末年始の繁忙期を前に、人手不足が懸念されており、即戦力人材の確保が重要な課題となっています。

CHEFLINK（シェフリンク）にはホテルや宿泊施設、飲食店、大量調理施設などの幅広い経験を持つシェフの登録が進んでおり、柔軟かつ迅速な人材マッチングを実現しています。



今回の交流会では、現場でシェフがより活躍しやすい環境づくりや、同じ人手不足課題に悩む事業者同士ネットワークの構築を目的に開催されます。

■ イベントのポイント- 即戦力シェフとの連携強化年末の繁忙期に向けて、高評価シェフ・公式パートナーシェフと直接会話し、信頼関係を築けます。- 現場で役立つ活用ノウハウと成功事例を共有飲食事業者・シェフが一堂に会し、実践的な事例や運用ノウハウを交換します。- 双方向コミュニケーション普段聞けない現場のリアルな声や他社の活用事例から、繁忙期対策のヒントを得られます。■ 開催概要- 日時：2025年11月17日（月）14:00～16:00- 場所：虎ノ門エリア（会場詳細は申込者に別途ご案内）- 参加費：無料- 対象：CHEFLINK（シェフリンク）登録事業者・登録シェフ- 参加申し込み：https://content.spot-chef.com/exchange-meeting(https://content.spot-chef.com/exchange-meeting?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251107_release)■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251107_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251107_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251107_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251107_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251107_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251105_release)