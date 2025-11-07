《TATRAS / タトラス》が京都の伝統技術・西陣織を現代的に再解釈した特別なコレクションを発売

株式会社WEAVA

上質な素材と美しいシルエットを持ち、都会的で洗練されたウェアで知られる《TATRAS》は11月14日(金)より、TATRAS 銀座店のオープン一周年を記念し、京都の伝統技術・西陣織を現代的に再解釈した特別なコレクションをローンチいたします。

本コレクションでは、京都・西陣織の老舗テキスタイルブランド〈HOSOO〉が特別に製作したオリジナル生地を採用し、メンズ2型、レディース2型の全4型各１色のダウンジャケットを展開いたします。



生地はブランド名の由来でもある“山脈”と、日本の文化を象徴する“家紋”をモチーフに、TATRASの新たなアイコンとして生み出されたモノグラムデザインで、HOSOOの熟練職人の手で織り上げています。

太めのモール糸と箔のレイヤーを重ね織ることで、西陣織ならではの複雑で立体的な構造を表現。

モール糸の隙間からのぞく箔の繊細な光沢が、TATRASのアイコンを浮かび上がらせ、伝統とモダンが調和するラグジュアリーな世界観を創り出しています。

また、ダウンには国産の高品質ダウンを採用。

通常使用しているポーランド産ホワイトグースダウンと比較しても、品質も高く、軽さと保温性を備え、着心地の良さと機能美を両立しています。

TATRASが培ってきたクラフトマンシップと、日本の伝統技術が融合した今回のコレクションは、銀座という特別な地での1周年にふさわしい、唯一無二のプロダクトです。

さらに、発売に合わせて銀座店のウィンドウには、日本庭園の美を象徴する“枯山水”をモチーフにした特別なディスプレイを設置。

砂紋で表現された静謐な世界の中に、今回のコレクションを象徴するHOSOOのファブリックを調和させることで、伝統と現代の美が共鳴する空間を演出しています。



コレクションの世界観をより深く体感いただけるキャンペーンビジュアルおよびムービーも同時公開いたします。

MEN’S COLLECTION

NICOLO \660,000（税込）DARIO \825,000（税込）

WOMEN’S COLLECTION

LUCIANA \990,000（税込）CHIARA \495,000（税込）

■HOSOO

HOSOO は元禄元年 (1688年)、京都西陣において大寺院御用達の織屋として創業しました。

京都の先染め織物である西陣織は 1200 年前より貴族をはじめ、武士階級、さらには裕福な町人達の圧倒的な支持を受けて育まれてきました。

HOSOO は今、帯やきものといった伝統的な西陣織の技術を継承しながら、革新的な技術とタイムレスなデザイン感性を加えることによって、唯一無二の テキスタイルを生み出し、国内外のラグジュアリーマーケットに向けて展開しています。

■ TATRAS 銀座店

〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-11 V88ビルディング1F,2F,B1F

営業時間：11:00～20:00

■特設サイト

https://tatras-official.jp/pages/ginza-store-1st-anniversary-nishijinori

■Movie

https://youtu.be/8FJi444fKLs

TEL 03-6451-0924 MAIL:promotion@weava.co.jp