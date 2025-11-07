《TATRAS / タトラス》が京都の伝統技術・西陣織を現代的に再解釈した特別なコレクションを発売
上質な素材と美しいシルエットを持ち、都会的で洗練されたウェアで知られる《TATRAS》は11月14日(金)より、TATRAS 銀座店のオープン一周年を記念し、京都の伝統技術・西陣織を現代的に再解釈した特別なコレクションをローンチいたします。
本コレクションでは、京都・西陣織の老舗テキスタイルブランド〈HOSOO〉が特別に製作したオリジナル生地を採用し、メンズ2型、レディース2型の全4型各１色のダウンジャケットを展開いたします。
生地はブランド名の由来でもある“山脈”と、日本の文化を象徴する“家紋”をモチーフに、TATRASの新たなアイコンとして生み出されたモノグラムデザインで、HOSOOの熟練職人の手で織り上げています。
太めのモール糸と箔のレイヤーを重ね織ることで、西陣織ならではの複雑で立体的な構造を表現。
モール糸の隙間からのぞく箔の繊細な光沢が、TATRASのアイコンを浮かび上がらせ、伝統とモダンが調和するラグジュアリーな世界観を創り出しています。
また、ダウンには国産の高品質ダウンを採用。
通常使用しているポーランド産ホワイトグースダウンと比較しても、品質も高く、軽さと保温性を備え、着心地の良さと機能美を両立しています。
TATRASが培ってきたクラフトマンシップと、日本の伝統技術が融合した今回のコレクションは、銀座という特別な地での1周年にふさわしい、唯一無二のプロダクトです。
さらに、発売に合わせて銀座店のウィンドウには、日本庭園の美を象徴する“枯山水”をモチーフにした特別なディスプレイを設置。
砂紋で表現された静謐な世界の中に、今回のコレクションを象徴するHOSOOのファブリックを調和させることで、伝統と現代の美が共鳴する空間を演出しています。
コレクションの世界観をより深く体感いただけるキャンペーンビジュアルおよびムービーも同時公開いたします。
MEN’S COLLECTION
NICOLO \660,000（税込）
DARIO \825,000（税込）
WOMEN’S COLLECTION
LUCIANA \990,000（税込）
CHIARA \495,000（税込）
■HOSOO
HOSOO は元禄元年 (1688年)、京都西陣において大寺院御用達の織屋として創業しました。
京都の先染め織物である西陣織は 1200 年前より貴族をはじめ、武士階級、さらには裕福な町人達の圧倒的な支持を受けて育まれてきました。
HOSOO は今、帯やきものといった伝統的な西陣織の技術を継承しながら、革新的な技術とタイムレスなデザイン感性を加えることによって、唯一無二の テキスタイルを生み出し、国内外のラグジュアリーマーケットに向けて展開しています。
■ TATRAS 銀座店
〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-11 V88ビルディング1F,2F,B1F
営業時間：11:00～20:00
■特設サイト
https://tatras-official.jp/pages/ginza-store-1st-anniversary-nishijinori
■Movie
https://youtu.be/8FJi444fKLs
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8FJi444fKLs ]
