味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」グループ200店舗達成！記念イベント全国に拡大

味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」を運営する株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区／代表取締役社長：田所 史之）は、田所商店グループの店舗数が200店舗を突破したことを記念し、地域の皆さまへの感謝の気持ちを込めたイベントを全国各店舗で順次開催しています。

10/4開催 行徳店の様子

11/3開催 札幌平岸店の様子

2025年10月４日（土）には、１号店である行徳店（千葉県市川市）で、続いて11月３日（日・祝）には札幌平岸店（北海道札幌市）で記念イベントを実施しました。

行徳店では、「九州麦味噌らーめん」と「山形味噌らーめん」を、札幌平岸店では「九州麦味噌らーめん」と「伊勢味噌らーめん」を提供し、いずれの店舗でも合計300食を予定して１杯200円にて特別販売。加えて、豪華景品が当たるくじ引きや射的・輪投げ・おもちゃのつかみ取りなどの縁日コーナーを設け、家族連れを中心に多くの方にご来場いただきました。

行徳店では、あいにくの雨により予定より早めの終了となりましたが、地域の皆さまと社員が直接言葉を交わす貴重な場となり、創業の地としての絆を改めて感じる貴重な場となりました。札幌平岸店では、北海道らしい温かい応援の声に包まれ、地域に根差した店舗づくりの大切さを実感するイベントとなりました。

来る11月15日（土）には、「麺場 田所商店 豊田店」（愛知県豊田市）にて同様の記念イベントを開催します。味噌の魅力をお伝えするとともに、地域の皆さまと笑顔でつながる一日を目指します。

今後も「麺場 田所商店」では「味噌は日本人の宝物」という理念のもと、全国各地の味噌文化を紹介しながら、地域社会との交流を深める活動を続けてまいります。

【開催予定イベント】

開催日：2025年11月15日（土） 12:00～ 売り切れ次第終了

開催場所：麺場 田所商店 豊田店（愛知県豊田市）

内容：・北海道味噌らーめん・江戸前味噌らーめんの限定販売（各150食）

・縁日コーナー（射的、輪投げ、おもちゃつかみ取りなど）



11/15（土）開催予定 記念イベント＠麺場田所商店 豊田店

＜麺場 田所商店について＞

「麺場 田所商店」は、“味噌は日本人の宝物”という想いから生まれた味噌らーめん専門店です。

北海道・信州・九州など、全国各地の味噌の個性と歴史を尊重しながら、その土地ならではの味わいを再現。

「味噌にこだわる＝地域を大切にする」という考えのもと、各店舗が“味噌のアンテナショップ”として、地域の味噌文化を伝えています。味噌本来の深いうま味と発酵の力を通じて、心と体を温める一杯をお届けします。

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通じて世界の人々を笑顔にする」を理念に掲げ、日本の伝統発酵文化である“味噌”の魅力を国内外へ発信しているフードカンパニーです。

千葉県行徳の地で創業し、味噌の生産・流通・飲食事業を一体化させた独自のビジネスモデルを展開。

現在は、北米・南米・アジアなど海外にも事業を広げ、味噌を通じて日本の食文化と発酵の価値を世界に伝えています。

＜株式会社トライ・インターナショナル 概要＞

代表者：代表取締役社長 田所 史之

設立：2003年 ４ 月21日

本社所在地：東京本社：東京都千代田区丸の内３丁目4-1新国際ビル９階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブイースト19階

事業内容：味噌らーめん専門店の経営フランチャイズ事業、自社工場での各種味噌・タレ類など、食材および加工食品の製造・卸売・輸出入、その他飲食関連事業

従業員数：国内 1,098名 海外 140名

店 舗 数：国内192店舗 海外10店舗（2025年10月末）

公式サイト：https://try-international.co.jp （企業サイト）