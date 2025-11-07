【能登半島地震から2年へ】被災地での医療機関受診の減少課題に対し、医療チームが健康チェック活動を初実施

特定非営利活動法人ジャパンハート

日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート（東京都台東区 理事長：吉岡春菜）は、11月17日（月）および18日（火）に石川県輪島市門前町にて、輪島市社会福祉協議会との連携で新たな医療支援活動を実施します。

今回の活動は、ジャパンハート災害医療支援チームが能登の自治体やクリニック等と連携しながら現地支援を継続するなかで、地元の人々の「外出頻度低下※」「医療機関受診低下」の傾向が浮き彫りとなったため、その課題に対しアプローチする形で行う運びとなりました。

当日は、医師・看護師・作業療法士・調整員などから成る医療支援チームが現場に入り、医師の問診含む健康チェックに加え、作業療法士による立ち上がりチェック・認知機能確認、さらに日常生活における身体の困りごとのヒアリングなども行います。

これらのサポートや個別コミュニケーションを通じて、単発受診に留まらず、今後の外出機会の増加や持続的な医療機関の受診勧奨につなげていく狙いです。

なお、ジャパンハートの能登半島支援においては、2024年1月3日に現場入りして以降、4月半ばまで安心を届けるため常駐支援を実施。同年6月より「おしゃべり喫茶」と題した、新たな仮設住宅でのコミュニティ再形成（メンタルケア／災害関連死対策）などを目的としたサロン活動を開始し、現在も毎月現地で開催しています。被災地の状況の変化に応じて、その時々のニーズに合わせた支援を続けています。

※ジャパンハート災害医療支援チーム独自の調査（2025年1月～2月実施／能登町・輪島市住民102名が回答）で、36.4％が発災前より外出頻度が減ったと回答。発災前に週5日以上外出していた人の頻度の減少は、「仕事を失った」「災害で畑が崩れてしまった」「車を運転出来なくなった」等の事情が考えられる。

＜出典：インパクトレポート『奥能登のいま～地域と共に歩んだ600日～』＞ https://www.japanheart.org/pdf/ier_impact_report_202509.pdf(https://www.japanheart.org/pdf/ier_impact_report_202509.pdf)

【開催概要】

■日時： １.2025年11月17日（月）14～16時／２.2025年11月18日（火）10～12時

■会場： 石川県輪島市門前町内

■概要： ジャパンハート災害医療支援チーム（医師・看護師・作業療法士ほか）による地域住民の方々への健康チェック会 ※初実施