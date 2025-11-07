プロeスポーツチーム「SCARZ」が『グランツーリスモワールドシリーズ 2025 ラウンド3』ロサンゼルス大会に出場

株式会社XENOZ

株式会社XENOZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：洞本宗和）が運営するeスポーツチーム「SCARZ」のTakuAn（佐々木拓眞）が、2025年11月8日(土)にアメリカ・ロサンゼルスで開催される『グランツーリスモワールドシリーズ 2025 ラウンド3』にアジア代表として出場することをお知らせいたします。

『グランツーリスモワールドシリーズ』とは

【マニュファクチャラーカップ】【ネイションズカップ】の2つの選手権を開催予定。

グランツーリスモトップドライバーが世界中を転戦する全4戦のライブイベントとなります。

今シーズンは世界4都市を舞台に、全4戦を開催。 6月の開幕戦 ロンドン(イギリス)、9月のベルリン(ドイツ)、11月のロサンゼルス(アメリカ)、12月に福岡(日本)を舞台とした最終決戦・ワールドファイナル。

この4戦で最も多くのポイントを獲得した選手・チームが、それぞれの選手権の年間王者に輝きます。

大会概要

大会名：グランツーリスモ ワールドシリーズ ラウンド3

日程：2025年11月9日（日）12:00～日本時間（ネイションズカップ）

会場：アメリカ・ロサンゼルス

大会公式サイト：HP(https://www.gran-turismo.com/jp/gt7/championships/2025/)

配信サイト：YouTube(https://www.youtube.com/@GRANTURISMOTV) / Twitch(https://www.twitch.tv/granturismoofficial)



出場選手

TakuAn（佐々木拓眞）：@Taku_110202(https://x.com/Taku_110202)

株式会社XENOZ（SCARZ）について

株式会社XENOZは、esportsチーム「SCARZ」の運営をはじめとするesports事業を展開しています。その他にもアパレル/グッズの運営やeスポーツ施設の運営、eスポーツを活用したビジネス開発など幅広く手がけております。

2022年には、大丸松坂屋百貨店やパルコを有するJ. フロントリテイリンググループの一員となり、日本から世界に通用するeスポーツ企業を目指し、事業を行っております。

◼️ 株式会社XENOZ

《HP》https://www.scarz.net/

《X》https://x.com/SCARZ5

《Instagram》https://www.instagram.com/scarz_jp/

◼️スポンサーに関するお問い合わせはこちら

https://www.scarz.net/contac(https://www.scarz.net/contact)