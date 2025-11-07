『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』 アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.　予約受付開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』 アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.の予約受付を、カドスト、キャラアニ.comなどで予約受付中です。本フィギュアの予約締切は2026年2月11日（水）を予定しています。

TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』より「アリサ・ミハイロヴナ・九条」が純白のウエディングドレス姿で1/7スケールフィギュアとなって登場です！



本フィギュアのためにデザインされた特別なドレスをまとい、あなたにそっと手を差し伸べるアーリャさん。

繊細なレースやフリルをふんだんにあしらったドレスは細部に至るまで丁寧に造形。風に揺れる銀髪や胸元にきらめくジュエリー、鮮やかなヒマワリとバラのブーケ…そして思わず視線を奪われるすらりとした美脚。どの角度から眺めても新しい魅力を発見できる特別な一瞬を切り取ったかのような逸品です。



幸せに満ちたアーリャさんをぜひお手元に。



詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/)」をご覧ください。

また、カドスト、キャラアニ.com限定で購入者特典として「照れ顔パーツ」が付属するほか、「照れ顔パーツ」と描き下ろしイラストを使用したB2タペストリーが付属する「KADOKAWAスペシャルセット」もご用意しておりますので、こちらもお見逃しなく！

KADOKAWAスペシャルセット

・カドスト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302504004603

・キャラアニ.com

https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25A04484

※「照れ顔パーツ」と描き下ろしイラスト使用B2タペストリーが付属

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』 アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.

カドスト、キャラアニ.com 限定購入者特典：「照れ顔パーツ」KADOKAWAスペシャルセット特典： 描き下ろしイラストを使用したB2タペストリー

・商品名：『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』 アリサ・ミハイロヴナ・九条 ウエディングドレスver.

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：スケールフィギュア

・全高：約240mm

・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・発売元：KADOKAWA

・販売元：KADOKAWA

・価格：27,500円（税込）KADOKAWAスペシャルセット：30,250円（税込）

・予約締切日：2026年2月11日（水）

・お届け時期：2026年9月予定

【権利表記】

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！