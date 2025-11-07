ウエスP他、総勢17名の芸人が“箱根の夜”を盛り上げるエンターテインメント『HAKONE YUMOTO NIGHT』

吉本興業株式会社

箱根DMO（一財箱根町観光協会）と吉本興業は、2025年12月4日（木）から23日（火）まで、箱根湯本エリアで「HAKONE YUMOTO NIGHT」キャンペーンを開催します。期間中、旅館・ホテルとよしもと芸人が連携し、温泉・お酒・笑いが融合したナイトイベントを計9回実施。よしもと芸人が言葉の壁を超えた「ノンバーバル・コメディ」を披露し、宿泊者だけでなく訪日外国人観光客でも気軽に楽しめる"夜のエンタメ"を提供します。

芸人が創る「夜の箱根」の新たな魅力

本企画は、日本有数の観光地・箱根の「夜の滞在価値」向上を目的としています。期間中、湯本エリアの宿泊施設や飲食店など計4会場でイベントを開催。全イベントが宿泊者以外も参加可能で、地域全体の"夜の賑わい"を創出します。

温泉・お酒と楽しむ「ノンバーバル・コメディ」

ショータイムでは、よしもと芸人がセリフに頼らないノンバーバル・コメディを披露。お子様からシニア層、訪日外国人観光客まで、誰もが直感的に笑えるエンターテインメントを、箱根ならではの温泉やお酒と共にお楽しみいただけます。

イベント情報

HAKONE YUMOTO NIGHT～箱根湯本の夜に、笑いと癒しを～

■YUMOTO NIGHT１.

『光の庭園を望むコメディラウンジ ~幻想的な庭園散策と笑いのステージ～』

日程：2025年12月4日（木）、5日（金）

会場：吉池旅館 クラブ大池

時間：19:00～22:00（ショータイム20:30～21:15）

内容：山月園夜間開園、特別バー営業（ドリンク2杯付）、コメディショー

出演：ウエスP・ぼよんぼよん・蓮華・市川こいくち

料金：宿泊者5,500円／宿泊者以外7,000円（大浴場入浴券付）

■YUMOTO NIGHT２.

『箱根芸者 × よしもとコメディナイト』

日程：2025年12月11日（木）、12日（金）、13日（土）

会場：芸者カフェバーはな

時間：19:00～22:00（ショータイム20:00～21:00）

内容：特別バー営業（ドリンク2杯付）、お座敷遊び体験、コメディショー

出演：ウエスP・蓮華・磯本五段・ひょっこりはん・ガベジ・歩子・市川こいくち・ぼよんぼよん

料金：6,000円

■YUMOTO NIGHT３.

『アニソン & コメディBar ～芸人が届ける、懐かしの名曲と笑い～』

日程：2025年12月20日（土）、21日（日）

会場：ホテル南風荘 クラブカルデラ

時間：19:00～22:00 （ショータイム20:15~21:00）

内容：特別バー営業（飲み放題付）、コメディショー

出演：蓮華・磯本五段・市川こいくち・にににこーちゃん・ぼよんぼよん・ひょっこりはん・歩子・BANBANBAN

料金：宿泊者6,000円／宿泊者以外7,500円（大浴場入浴券付）

■YUMOTO NIGHT４.

『湯上がりコメディナイト』

日程：2025年12月22日（月）、23日（火）

会場：ホテルおかだ カラオケクラブびぃ

時間：19:00～22:00（ショータイム：20:15~21:00）

内容：特別バー営業（ドリンク2杯付）、コメディショー

出演：ウエスP・ぼよんぼよん 歩子・蓮華・磯本五段

料金：宿泊者5,000円／宿泊者以外6,500円（大浴場入浴券付）

＜お申込み＞箱根町観光協会HP

https://www.hakone.or.jp/9914

＜主催＞

箱根DMO（一財箱根町観光協会）・吉本興業

＜問い合わせ＞

箱根DMO 0460-85-5700