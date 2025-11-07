速水奨さんや石田彰さんたち豪華声優陣が演じる『にゃんデレ』と、アニメイトカフェグラッテのコラボが12月10日から開催！　さらに、アニメイト一部店舗とアニメイト通販で新商品も発売!!

株式会社アニメイトホールディングス詳細はこちらから！ :https://www.animate.co.jp/gratte/32769/

株式会社アニメイトは、「『にゃんデレ』×Gratte」をアニメイト一部店舗にて2025年12月10日～2026年1月12日まで開催いたします。

今回のコラボでは、ドリンク上のクリームにイラストをプリントしたグラッテ（グラフィックラテ）や、アイシングクッキーが味わえるだけでなく、アニメイト渋谷＆梅田ではグラフィックアイスも販売いたします。絵柄は、にゃんこたちがカフェの店員風の衣装を身につけた今回のコラボ先行描き下ろしイラスト全10種から選べるうえ、ご注文1点につき＋500円（税込）で有償特典「トレーディングアクリルコースター」をご購入いただけます。

さらに、アミューズメント景品のみだった『にゃんデレ』のグッズが、アニメイト一部店舗やアニメイト通販にて12月12日頃に発売開始！ もちもちとした触り心地の「ぬいぐるみキーホルダー」や、カバンに下げたり飾ったりして楽しめる「カードホルダー」などをラインナップしています。商品の予約はすでに開始しておりますので、こちらもお見逃しなく!!

■グラッテ情報

△デザイン一部

『にゃんデレ』×Gratte

開催期間：2025年12月10日～2026年1月12日

開催場所：アニメイト池袋本店、渋谷、名古屋、大阪日本橋、梅田

メニュー：

＜グラッテ（絵柄全10種）＞

イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全10種）＞

イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

＜グラフィックアイス（絵柄全10種） ※アニメイト渋谷・梅田限定＞

イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）

△有償特典：トレーディングアクリルコースター

有償特典：メニューご注文1点につき＋500円（税込）で、「トレーディングアクリルコースター（全5種）」を1枚ご購入いただけます。

※絵柄はお選びいただけません。

■商品情報

取扱店舗：アニメイト池袋本店、渋谷、名古屋、大阪日本橋、梅田

△ぬいぐるみキーホルダー

ぬいぐるみキーホルダー

発売日：2025年12月12日頃

価格：各2,310円（税込）

種類：5種

△カードホルダー

カードホルダー

発売日：2025年12月12日頃

価格：各1,100円（税込）

種類：5種

△アクリルヘアクリップ

アクリルヘアクリップ

発売日：2025年12月12日頃

価格：各550円（税込）

種類：5種

△オーロラステッカーセット

オーロラステッカーセット

発売日：2025年12月12日頃

価格：各550円（税込）

種類：5種

このほかにも、グッズを販売!! ご予約受付中！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)にゃんデレ製作委員会

■関連URL

『にゃんデレ』×Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/32769/)

『にゃんデレ』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19213)

『にゃんデレ』公式サイト(https://yell-world.jp/nyandere/)

にゃんデレ公式YouTube(https://www.youtube.com/@NyanDereJP)

にゃんデレ公式TikTok(https://www.tiktok.com/@nyanderejp)

■『にゃんデレ』とは

「あなたに一生デレデレのにゃんこ」をコンセプトに、個性豊かな5匹のにゃんこたちをフィーチャーするキャラクターコンテンツ。速水奨さん、山口勝平さん、石田彰さん、杉山紀彰さん、花江夏樹さんたち豪華声優陣が出演し、にゃんこたちのかわいい日常を描くショートアニメをSNSにて配信中。アミューズメント景品としてぬいぐるみなどを展開している、今注目の作品です。