Cone、ゲーミフィケーション型採用ページで人的ネットワークを定量評価。役員のリファラル力を可視化

株式会社Cone

株式会社Cone（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 立樹、以下「当社」）は、自社の「友だち採用」制度の実効性を検証するため、役員が自らの人的ネットワークを定量評価する実証実験を2025年10月24日～30日に実施しました。

（つまり：「友だち採用」って言ってるけど、本当に友だちいるの？を確かめてみました）

■ 実験の背景

当社は創業以来、「友だち採用」を重視してきました。しかし、「本当に我々に友だちはいるのか？」という素朴な疑問から、今回の企画が始動。採用ページにインタラクティブなクイズを実装し、会社を代表して役員の人的ネットワークを可視化する取り組みを行いました。

実験の仕組み：

当社採用ページ（https://coneinc.jp/friend-recruit/）にアクセスすると、メンバーそれぞれに関する3択クイズがポップアップ表示されます。正解しなければ採用ページにアクセスできない仕様とし、「本当にメンバーを知っている人」のみが先に進める設計としました。

■ 実験結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89413/table/47_1_e047dec85eb2f6bb6c9edef41def3899.jpg?v=202511081227 ]

回答してくれた友だちの人数ではCEOが上回ったものの、「本当に知っている人」の数ではCOOが勝利。この結果は、リファラル採用において重要なのは「ネットワークの広さ」ではなく「関係性の深さ」であることを示唆しています。

（要するに：CEOは友だちっぽい人は多いけど、本当に知ってる人は少なかった。量より質って大事ですね）

■ 今後の展開

今回の結果を受け、役員だけでなく全社員で友だち採用に取り組む体制を強化します。具体的には、毎月の締め会（月次振り返り会後の食事会）に、メンバーの友人を1名招待する取り組みをスタート。

（これから：毎月のご飯会に友だち連れてきてOKにします。そこから採用に繋がればいいな）

「友だちと働く」を、制度だけでなく、日常の行動として根付かせていきます。

■ 株式会社Coneについて

小さなチームで大きな仕事をする最高の会社を目指しているSmall up企業です。（※ 2025年11月時点、7名で全事業合わせて累計1,300社超支援）

