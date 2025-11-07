出会いがつくる、理想の家。
株式会社ヤマホン（本社：岡山県玉野市田井3丁目20番28号、代表取締役社長：山本 佳彦）は、2025年9月6日（土）、新たな注文住宅ブランド「HARELYA premium（ハレルヤ プレミアム）」を正式リリースいたしました。
木造の可能性を極限まで引き出し、「出会いがつくる、理想の家。」をテーマに、建築家とお客様が共創する自由設計住宅を提供します。
ブランドコンセプト
“出会いがつくる、理想の家。”
HARELYA premiumは、住まいを「買う」ものではなく「創る」ものと捉え、
お客様・建築家・職人の三者が響きあいながら理想をかたちにしていく“共創型住宅ブランド”です。
「HARELYA」というブランド名には、
晴れ（HARE）の日常を、住まいから生み出す”という想いが込められています。
プレミアムな空間体験を通じて、家族の時間がより豊かに、より自由に、
そしてより開放的に流れる暮らしを提案します。
建築思想
「自由」と「開放」を両立する新しい木造住宅
HARELYA premiumが追求するのは、
設計の自由 × 空間の開放感 × 構造の安心を高次元で融合させた家づくりです。
独自開発の構造技術「SUPER WIDE工法(TM)」により、
最大10 mにおよぶ大開口・大空間を実現。
これまで木造では困難とされた“抜けのある構造美”を、
高い耐震性能とともに両立しています。
空間の伸びやかさだけでなく、光・風・素材の質感を最大限に活かし、
住まいが「自然と一体になる感覚」を体験できるのもHARELYA premiumの特徴です。
設計体制と技術背景
株式会社ヤマホンは、明治40年創業以来、
木材プレカット・建材販売・住宅機器・分譲住宅・リフォームなど
“木と住まい”に関わる事業を一貫して展開してきました。
この長年のノウハウを背景に、HARELYA premiumでは
・精密なプレカット技術による構造精度
・高度な施工管理体制
・経験豊富な建築家ネットワーク
を融合させ、「構造の合理性」と「デザインの自由性」を共存させる家づくりを可能にしています。
ミリ単位の精度で高品質な構造体を供給する木材プレカット。かつては大工さんの手加工だった上棟も精度を極めることでミスも軽減し、より効率化が進んでいます。
現場加工による作業の手間を減らし、工期短縮につながる合板加工。昔はすべて大工さんが手作業で行っていました。
人目に触れる部材（化粧材）や機械加工ができない部材、より精度が要求される部材は熟練の大工が手加工で対応。この技術が「オーダーメイド」を支えています。
空間デザインの特徴
- SUPER WIDE工法(TM)による大開口・無柱空間
- 外と内をつなぐ「連続する水平線」デザイン
- 素材の質感を活かしたナチュラルモダンな内装
- 建築家とのコラボレーションによる多彩なプラン提案
- 構造計算と意匠設計の両立による“安心と美しさ”の共存
対応エリア
岡山県を中心に、香川県・広島県東部・兵庫県西部にて展開予定。
各地域の建築文化や自然環境に合わせた“土地に根づく住まい”を提案します。
アフターサポート
HARELYA premiumは「建てて終わり」ではなく、「暮らしてからが本当のスタート」と考えます。
お引き渡し後の定期点検・メンテナンス・ライフスタイル提案まで、
お客様に寄り添う長期的なサポート体制を整備しています。
モデルハウス & 体験展示
HARELYA premium が追求している設計の自由 × 空間の開放感 × 構造の安心を高次元で融合させたモデルハウスでは
実際の空間体験を通じて、構造・光・風の設計思想を体感いただけます。
（体験予約・資料請求は公式サイトより受付中）
https://harelya-okayama.jp(https://harelya-okayama.jp)
第一回 瀬戸内国際芸術デザイン実施コンペ2025の最優秀作品を建築予定。
進捗に合わせて随時公開予定。
会社概要
会社名｜株式会社ヤマホン
所在地｜岡山県玉野市田井3丁目20番28号
代表者｜代表取締役社長 山本 佳彦
創業｜明治40年2月
設立｜昭和27年7月
資本金｜4,900万円
事業内容｜木材プレカット・建築資材販売・住宅機器・注文住宅・分譲住宅・リフォーム
ブランド｜HARELYA premium（ハレルヤ プレミアム）
公式サイト｜https://harelya-okayama.jp
本件に関するお問い合わせ
株式会社ヤマホン HARELYA premium プラットフォーム本部
TEL：0863-31-1166
MAIL：info@harelya-okayama.jp