「がんの治療と暮らしフェア2025」治療・セルフケアから、こころ・暮らし・生き方まで　特定非営利活動法人キャンサーリボンズとの共催について

明治安田グループは、がん患者のQOL向上に向けて、「がんの治療と暮らしフェア2025」（主催：特定非営利活動法人キャンサーリボンズ、共催：明治安田生命保険相互会社・株式会社明治安田総合研究所）を下記のとおり開催いたします。

私たちは、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念のもと、がんに罹患されたご本人とその周囲の方々のこころと暮らしを支え、がんと共に生きる社会づくりに貢献します。本共催を通じて、この想いを発信します。

本イベントでは、各種セミナーのほか「ヘアメイク・ファッションショー」や、暮らしに役立つ展示など、さまざまな催しを予定しています。

少しでも多くの有用な情報、生活する上での具体的な工夫をお伝えできることを願っています。ぜひご参加ください。



【開催日時・場所】

日時：2025年11月20日（木）11:00～18:15

場所：明治安田ヴィレッジ丸の内 （東京都千代田区丸の内２丁目１－１）

対象：どなたでも（患者さん・一般の方・医療関係者・教育関係者など）

参加費：無料

※セミナー、ステージイベントは事前先着申し込み制となります。添付チラシの二次元コードまたはウェブサイトからお申し込みください。

がんの治療と暮らしフェア2025（開催日：2025年11月20日） https://gan-kurashi.jp/index.html