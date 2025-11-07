古代エジプトが福岡に出現！『ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト』

株式会社西日本新聞社

2025年12月13日(土)～2026年3月8日(日)の期間、福岡市美術館2階特別展示室にて「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」を開催いたします。

ブルックリン博物館が誇る古代エジプトコレクションから、選りすぐりの名品群が福岡に集結。

彫刻、棺、宝飾品、土器、パピルス、そして人間やネコのミイラなど約150点の遺物を通じて、私たちの想像を超える高度な文化を創出した人々の営みをひも解きます。

謎に満ちた三千年をともに旅する案内人は、いま注目を集める気鋭のエジプト考古学者、河江肖剰。

人々はどんな暮らしを営み、何を食べ、何を畏れていたのか。彼らはどんな言語を話し、何を書き残したのか。ピラミッドはなぜ、どのようにして造られたのか。ミイラに託されたメッセージは。そして死後の世界とは。

これまでのエジプト展で見過ごされてきた「知っているようで知らない事実」から最新技術を使ったピラミッドの研究成果まで、映像や音声も交えて紹介します。

三千年の謎を掘り起こし、知への探求心を呼び覚ます空間。福岡に広がる古代エジプトの世界へ、ようこそ。

■開催概要

展覧会名：ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト

会場：福岡市美術館 特別展示室（〒810-0051 福岡市中央区大濠公園1-6）

会期：2025年12月13日（土）～ 2026年3月8日（日）

時間：9：30～17：30 ※最終入場は30分前まで

休館日：月曜日・年末年始※1月12日（月・祝）、2月23日（月・休）は開館し、1月13日（火）、

2月24日（火）は休館

主催：ブルックリン博物館、特別展 古代エジプト 福岡実行委員会

（福岡市美術館、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス、FBS福岡放送、東映）

特別協賛：大和ハウス工業

協賛：DNP大日本印刷

協力：名古屋大学、日本航空、一般社団法人Platoo、ヤマト運輸、World Scan Project

企画協力：朝日新聞社、日本テレビ放送網

プレイガイド：アソビュー！、ローソンチケット（Lコード：82811）、チケットぴあ（Pコード：687-340）、楽天チケット、ARTNEチケットオンライン

観覧料：一般2,000円(1,800円)、高大生1,500円(1,300円)、小中生1,000円(800円)

※価格は税込

※( )内は前売、団体料金

※団体料金は20名以上

※学生の方は入場の際、学生証等をご提示ください。

※未就学児無料（ただし、保護者同伴）

※前売券は12月12日（金）まで販売、会期中は当日料金で販売

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示者とその介護者1名、および特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の提示者は観覧無料



公式HP：https://egypt-brooklyn-fukuoka.com/

問い合わせ：TEL：092-532-1082（東映内） ※平日：10：00～18：00（会期中は開館時間）

■数量限定！スペシャルチケット

[平日限定ペアチケット] 3,300円 ※ローソンチケット限定

[展覧会オリジナルグッズ付チケット(ショルダーバッグ)] 5,700円 ※チケットぴあ限定

[展覧会オリジナルグッズ付チケット(前髪クリップ)] 3,370円 ※チケットぴあ限定

※価格は税込

■関連イベント

河江肖剰ギャラリーツアー・サイン図録付き貸切ナイトミュージアム

本展監修者：河江肖剰によるギャラリートークツアー＋図録（サイン付き）がセットになった夜間貸切の特別鑑賞会。



開催日：2025年12月12日（金）・13日（土）

開催時間：各日18:00開始（17:30～受付開始）

定員：各日50名

会場：福岡市美術館 特別展示室

料金：8,000円 ※楽天チケット限定

特典：１.河江肖剰によるギャラリートーク

２.夜間貸切で鑑賞（夜間貸切開館時間 18：00～20：00）

３.参加者全員に河江肖剰直筆サイン入り図録を進呈

※要チケット購入

※価格は税込

※未就学児入場不可

※本イベントへのご参加には、楽天チケットにて事前に対象チケットのご購入が必要です。（なくなり次第終了。）

■音声ガイド

[特別版] ナビゲーター：菊池風磨、貸出料金：750円（税込）、収録時間：約30分

[通常版] ナレーター 辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）、貸出料金：650円（税込）、収録時間：約30分



アプリ配信版（iOS/Android）「聴く美術」も配信！

アプリ配信版では、辻岡義堂アナウンサーの「通常版」 のみをお楽しみいただけます。

配信期間中は、いつでもどこでも何度でも視聴可能！販売価格：700円（税込）

■PEANUTS×特別展 古代エジプトコラボグッズ

大人気キャラクターPEANUTS（ピーナッツ）とのコラボレーション。スヌーピーやウッドストックなどピーナッツの仲間たちが本展ならではのビジュアルで登場!コラボグッズはぜひ会場でお買い求めください！

※商品ラインアップ、商品名、価格、デザイン、仕様などは変更になる場合がございます。

※購入の際に個数制限を設けることがございます。