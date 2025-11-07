キム・ヨハン×ファン・ボルムビョル、触れそうで触れない“ドキドキの至近距離”！青春ラブコメディ「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」メインポスター公開！

株式会社ポニーキャニオン

人気アイドルのキム・ヨハン主演の青春ラブコメディ「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」が、11月13日（木）よりPrime Videoで日韓同時配信される。このたび、主人公2人の“触れそうで触れない距離感”を切り取ったメインポスターが公開され、胸が高鳴るビジュアルが話題を集めている。

公開されたポスターには、粉々になったノートパソコンを抱えながらカン・ミンハク（キム・ヨハン）の前に立つチュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）の姿が描かれている。キャビネットの前で向かい合うふたりの間には、微妙な緊張とときめきが交錯。わずか数センチの距離で見つめ合う“ドキドキの瞬間”に、思わず息をのむ。

物語の舞台は、突然の学科統合により「工学科」と「モデル科」がひとつになった大学。

かつて“天才”と呼ばれた超理系女子チュ・ヨンサンは、カン・ミンハクの撮影現場で起きたトラブルに巻き込まれ、熱狂的なファンに誤解されてしまう。その騒動がきっかけで、締切間近だった奨学金の申請を逃すという痛恨のミスを犯してしまう。落ち込むヨンサンだったが、自分の力で未来を切り開こうと決意し、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦することに。そこへ、なぜかミンハクがチームメンバーとして参加を希望し、思いがけず再び顔を合わせることになる。

衝突と誤解を重ねながらも少しずつ惹かれ合っていく2人。しかし、スキャンダルやライバルの出現により、恋は迷路のように複雑化していく。

主演のキム・ヨハンは、「ファン・ボルムビョルさんはポジティブなエネルギーにあふれ、現場でも笑顔が絶えない俳優。とても息があったので、すべてのシーンの完成度が高かったです」とコメント。

一方、ファン・ボルムビョルも「ヨハンさんと再会できて嬉しかった。お互いに成長したことを感じられて、胸が熱くなりました」と語り、2人の再共演にさらなる期待が高まる。

「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」は、11月13日（木）午前11時よりPrime Videoにて独占配信スタート（毎週木曜更新）。不完全で愛おしい青春と恋の“エラーだらけ”な物語がいよいよ始まる。

■■ティザー■■

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZnwL3sr-8IU ]

【作品概要】

＜2025年11月13日(木) 11:00より、Prime Videoにて日本独占配信＞

全16話 毎週木曜日4話ずつ配信予定

■■あらすじ■■

工学科の超理系女子、ク・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー謙モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締切間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。

そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。

■■キャスト■■

キム・ヨハン「学校2021」「TRY～僕たちは奇跡になる～」

ファン・ボルムビョル 「学校2021」「コッソンビ 二花院の秘密」

Prime Video

www.amazon.co.jp/primevideo



配信予定：2025年11月13日（木）11:00より

※配信予定は予告なく変更となる場合があります。

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

