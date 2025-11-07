こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今年のクリスマスは″ごほうびパン″で 神田外語大生 × ピーターパンリンゴとチーズクリームの季節限定パンを企画
神田外語大学(千葉市美浜区／学長：宮内孝久)外国語学部 国際コミュニケーション学科の鶴岡公幸教授ゼミの学生たちが、同じ千葉県内のベーカリーチェーン「ピーターパン」(千葉県船橋市／代表取締役社長：大橋珠生)と連携して、新商品「リンゴとチーズクリームのご褒美パン」を企画・開発しました。本商品は、ピーターパンの全店舗（※Jr.店を除く）で2025年11月11日(火)より期間限定販売されます。世界の言語や文化を学ぶ学生が、大学での学びを生かして試行錯誤を重ねて生み出した商品です。クリスマスシーズンに向けて、ピーターパンの企業コンセプトである“ちょっと贅沢、ちょっとおしゃれな食文化提供”をテーマに、海外の食文化を取り入れつつ、季節を感じられる味わいを目指して企画しました。イタリアのパン「フォカッチャ」を参考にしたふんわりとした生地に、爽やかなリンゴとコクのあるチーズクリームを合わせ、冬らしい優しい甘さに仕上げています。
■海外の食文化に学ぶ、季節限定の"ごほうびパン"
本商品は、イタリア発祥のパン「フォカッチャ」から着想を得たやわらかな生地をベースに、リンゴとチーズクリームをあわせた一品です。学生たちがアイデアを出し合い、試作や試食を重ねながら、クリスマス前のひとときに楽しめる特別感と、日常に寄り添う親しみやすさの両立を目指しました。
・商品名：リンゴとチーズクリームのご褒美パン
・販売期間：2025年11月11日(火)～12月中旬 予定
・販売エリア：ピーターパン全店舗(※Jr.店を除く)
・価格（税込）：345円
■企画背景・経緯
鶴岡ゼミでは、マーケティングを実践的に学ぶ一環として、これまでもさまざまな食品企業との共同開発を続けてきました。今回はピーターパンとのコラボ商品第3弾として、何度も打ち合わせや試食を重ね、ピーターパンの企業コンセプトである「毎日の暮らしにちょっと贅沢、ちょっとおしゃれな食文化提供業」をテーマに、海外の食文化を取り入れつつ季節を感じられる一品として完成させました。
＜プロジェクトメンバーのゼミ生たち＞
① 竹内 遥夏（たけうち はるか）さん／外国語学部 英米語学科 4年
② 成澤 ひなた（なりさわ ひなた）さん／外国語学部 英米語学科 3年
③ 岩見 仁衣菜（いわみ にいた）さん／外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際コミュニケーション専攻 3年
④ 澤山 響（さわやま ひびき）さん／外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際ビジネスキャリア専攻 3年
■ゼミ生コメント(代表者) 外国語学部 英米語学科 4年
・竹内 遥夏（たけうち はるか）さん コメント
この度企画させていただいた「リンゴとチーズクリームのご褒美パン」は、昨年の「ラザニアパン」に続くピーターパン様とのコラボ第3弾の商品として誕生しました。
外大生として、海外の食文化を通して異文化に親しむきっかけを届けたいという思いがありました。そのため、本商品はピーターパン様の企業コンセプトである「ちょっと贅沢、ちょっとおしゃれな食文化提供」をテーマに、海外の食文化を取り入れつつ、季節を感じられる味わいを目指して企画しました。リンゴの爽やかな甘みとチーズクリームのコクのある味を組み合わせることで、クリスマスシーズンにぴったりな「ご褒美感」あふれるパンになりました。また、イタリア発祥のフォカッチャから着想を得て、具材の味わいをふんわりと包み込むやわらかな生地に仕上がりました。