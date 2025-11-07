こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
哺乳類の性決定遺伝子Sryの″下剋上進化″ ～ゾウ・ナマケモノで力を抜く「寛容的機能低下」の分子進化～（北里大学）
北里大学大学院理学研究科の奥山ほのか大学院生（博士後期課程3年）と伊藤道彦准教授の研究グループは、哺乳類のオスを決める遺伝子「Sry」が、ヒトやマウスでは維持を保っている一方で、ゾウやツチブタなどのアフリカ獣類およびナマケモノでは大きく機能低下していることを発見しました。これは「性決定遺伝子は怠けていても働ける」進化的余裕を示すもので、当研究室で提唱された「下剋上進化仮説」を支持する成果です。この研究成果は、2025年10月23日付で、遺伝子専門学術誌Geneのオンライン版に公開されました（Geneには12月10日掲載予定）。
■研究成果のポイント
・哺乳類の性決定遺伝子Sryは系統や種によって機能強度が異なる：
性決定遺伝子Sryは、ヒトやマウスでは機能が維持されている一方で、ゾウやツチブタなどのアフリカ獣類やナマケモノではDNA結合能が大きく低下していました。
・性決定遺伝子の進化に"寛容さ"という新しい概念を提示：
ゾウやツチブタに関しては、その共通祖先やそれぞれの種で機能低下をもたらすアミノ酸置換を同定した。これらは致命的ではなく、機能が"閾値"を下回らない限り維持されるので、「寛容的機能低下モデル」と名づけた。
・「下剋上進化仮説」の支持する分子進化的証拠の提示：
一般に性決定遺伝子は種や系統によって異なることが多いです。本研究は、既存の性決定遺伝子がほぼ中立変異によって徐々に機能低下し、それが新たな性決定遺伝子の誕生を促すという「下剋上進化仮説」を初めて実証的に支持しました。
■研究の背景
生物のメスとオスを決める仕組み（性決定システム）は多様です。哺乳類の性決定遺伝子Sry は、Y染色体上に存在し、そのタンパク質は転写因子として機能し精巣形成を開始させる、"オス決定スイッチ"として知られています。このSry遺伝子は、他の性決定遺伝子（ツメガエルdm-Wやメダカdmy）と同様に分子進化の速度が極めて速いことが、以前の我々の解析から明らかになっていました（Mawaribuchi et al. 2012; Ogita et al. 2020）。しかし、なぜ「雌雄を決定する根幹」を担う遺伝子が、これほど変わりやすいのか──この謎は長年、進化生物学における未解決問題でした。
伊藤らの研究グループは、こうした「変わりやすい性決定遺伝子」に注目し、以前から「下剋上進化仮説」を提唱してきました。これは、性決定遺伝子の活性には閾値が存在し、ほぼ中立進化を介した"弱有害変異"による機能低下が、新しい性決定遺伝子の誕生（→下剋上）を誘発する要因であるとする仮説です。本研究では、この仮説を哺乳類の性決定遺伝子Sryで検証しました。
■研究内容と成果
１）性決定遺伝子Sryは強い純化選択を受けず、緩やかな（リラックス）分子進化をする
ヒト・マウスなど10種の哺乳類のSryのDNA結合領域を比較したところ、祖先遺伝子Sox3に比べ進化の速さ（dN/dS）が約14倍速く、強い純化選択を受けていないことが明らかになった。これは、Sryは、性決定遺伝子でありながら分子進化的に「緩い（リラックスした）」進化をしていることを示す。
２）Sryには「怠けていても機能する」閾値が存在する
SRY（タンパク質）は転写因子としてDNA配列に特異的に結合し、性決定を開始させる。10種の哺乳類のSRYのDNA結合能を実験的に比較した結果、共通祖先型に比べ、インドゾウやツチブタ（アフリカ獣類）ではわずか数％、ナマケモノでは約半分まで低下していた。一方でヒトやマウスでは機能が維持されており、性決定遺伝子には「完全ではなくても働ける」機能的閾値が存在すること、そして系統や種ごとに異なる分子進化が進んでいることが示された。