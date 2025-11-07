こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第19回「平塚らいてう賞」受賞者を決定 ― 過去最多となる計21件の応募より3件（顕彰1件、奨励2件）を選出 ―
日本女子大学（東京都文京区、学長：篠原聡子）は、本日11月7日（金）、団体・研究者・学生の顕彰・奨励を目的とした第19回「平塚らいてう賞」の受賞者を決定いたしました。本年は、顕彰6件と奨励15件の応募があり、厳正な審査の結果、顕彰１件、奨励2件を選出いたしました。
■受賞者
[顕彰]
DPI女性障害者ネットワーク
[奨励]
坂本悠愛 氏（慶應義塾大学文学部人文社会学科人間科学専攻）
茺田真里 氏（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科ジェンダー学際研究専攻博士後期課程）
■贈賞式
2025年12月13日（土）12:30から、日本女子大学目白キャンパス新泉山館にて行います。
（※詳細はPDF「第19回平塚らいてう賞贈賞式のご案内」をご参照ください）
■選考委員（五十音順）
池上清子 〔公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン理事長、公益財団法人アジア人口・開発協会副会長〕
差波亜紀子 〔日本女子大学文学部史学科教授〕
高野晴代 〔一般社団法人日本女子大学教育文化振興桜楓会理事長、日本女子大学名誉教授〕
永井暁子 〔日本女子大学現代女性キャリア研究所所長〕
林 陽子 〔弁護士、公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター理事長〕
■第19回「平塚らいてう賞」選考委員発表コメント
第19回受賞者の選考にあたり、私どもは候補者の業績を広く、世界の女性のさらなる解放、問題の解決、平和問題や地域社会への公正な目配りと着実な行動の継続という観点から論議し、以下の業績に対して各々「顕彰」「奨励」に値するとの結論に達しました。ご業績の特色や褒賞に値する観点は下記の通りです。
[顕彰]
DPI女性障害者ネットワーク
研究・活動テーマ：「障害女性の複合差別解消と社会的包摂の実現」
受賞理由：
「DPI女性障害者ネットワーク」は1986年に設立された後、40年もの間、国内のみならず国際的にも活動してきた女性障害当事者の団体である。設立当初より国際機関へも働きかけるなど、組織としての安定性があるだけでなく、活動実績も多く認められ、社会的インパクトも大きい活動を展開してきている。
具体的には、声を聞いてもらいにくい立場にある、多様な女性障害者のニーズを集め、国内の法律や政策に提言を行ってきたことが挙げられる。また、女性差別撤廃条約、障害者権利条約においては、その審査に関わり、その解決に向けて、それまでの大規模な調査が反映されるように提言した点は高く評価されている。さらに、活動内容は社会的にきわめて重要なものであり、活動成果は日本社会に必要な包括的差別禁止法の基本にも必要な視点となっている。包括的、差別のない、誰一人取り残さない社会を構築するためにも、日本社会にとって不可欠な活動であり、情報収集から政策提言までと活動範囲も広い。
[奨励]
坂本悠愛 氏（慶應義塾大学文学部人文社会学科人間科学専攻）
研究・活動テーマ：「地方出身女子学生のためのシェアハウスの運営」
受賞理由：
坂本悠愛氏の活動は、地方出身女子の進学先の選択肢を広げるうえで障害となる住居問題に対処するため、東京都内で女子学生対象のシェアハウスの設立・運営を行うというものである。女子の場合、安全面への懸念から、家賃負担額が男子より嵩みがちであったり、家族の同意が得にくかったりと、男子に比べて進学先の選択余地が狭い傾向にあることが、近年注目されるようになった。坂本氏は大阪出身で東京の大学に進学した自らの経験からこの問題に関心を深め、現役の大学生ながら学生起業家チームを立ち上げ、社会問題の解決を事業化した。この行動力を、選考委員全員が高く評価した。