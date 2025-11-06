180円/枚　あったか裏起毛レギンス 激安義烏工場　中国縫製工場　卸売　冬裏起毛パンツ 11月11日まで早割3％OFF 新規取引募集開始

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに自社製裏起毛パンツ、裏起毛キャミソール卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア配達 在庫あり 名入れ印刷可 ネームタグ縫い付け対応

裏起毛タイツ あったか裏起毛レギンス 11月11日まで早割3％OFF 新規取引募集開始

あったか 部屋着 極厚 裏起毛レギンス 裏ボア インナー 美脚 裏起毛レギンス あったか冬 防寒超極暖 ストレッチ性に優れ 体にフィット 動きやすい温かレギンス レギンス スパッツ 部屋着裏起毛 パンツ レギンス 秋 冬 防寒 ヒートレギンス 裏起毛レギンスボディメイク】＆【保温性】を兼ね備えた着圧レギンスタイプ 2025年冬極寒いも怖くないキッズサイズもあり 6歳から60歳まで 豊富なサイズありチュチュアンナに向け裏起毛販売実績ドンキホーテに向け裏起毛タイツ実績極暖 レギンス 裏ボア 裏起毛 レディース インナー タイツ トレンカ履いた瞬間から暖かい！まるで毛布に包まれたような感覚で素肌に触れてもモコモコ優しい肌触りが魅力穿くだけで脚を細く長く見せ、すっきりとした印象を与えながら足元の抜け感を演出します部屋着弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

