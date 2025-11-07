HKS、豊田合成（株）ブランド『Re-S（リーズ）』とのコラボ企画商品を発売
株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口大輔、以下「HKS」）は、自動車部品メーカーである豊田合成株式会社（本社：愛知県清須市）のオリジナルエシカルブランド「Re-S（リーズ）」との共同企画により、SDGsの理念を取り入れたトートバッグとペンホルダーの2アイテムを2025年11月10日より数量限定で日本国内向けに販売いたします。
SDGsトートバッグ
SDGsペンホルダー
HKSは、リサイクルが困難なエアバッグ生地やシートベルトの端材から新たな製品を生み出す「Re-S(リーズ)」ブランドのコンセプトに賛同し、これらの素材の特性を活かした、耐久性に優れ長くご愛用いただける商品を共同企画いたしました。
「Re-S（リーズ）」ブランドのシンプルで洗練されたデザインにHKSらしいスポーティーなイメージを融合させ、日常使いからビジネスシーンまで幅広くご活用いただけます。自動車パーツの魅力を日常生活に取り入れた、自動車愛好家の皆様にご満足いただけるアイテムとなっております。
■商品概要１.
商品名： HKS SDGs トートバッグ
コードNo. : 51007-AK724
サイズ： H200×W300×D200mm
素材： 本体 ナイロン/留め具 スチール
製造： 日本製
小売価格： \4,180（税込）
※数量限定
■商品概要２.
商品名： HKS SDGs ペンホルダー
コードNo. : 51007-AK725
サイズ： H170×W50×T5mm
素材： 本体 ポリエステル/ヘッダー 本革
製造： 日本製
小売価格： \1,210（税込）
※数量限定
■会社概要
会社名： 株式会社エッチ・ケー・エス（英文名：HKS Co., Ltd.）
代表者： 代表取締役社長 水口 大輔
本店所在地： 静岡県富士宮市上井出2266
設立： 1973年10月
WEB： HKSグローバルサイト https://www.hks-global.com/
HKSオフィシャルサイト https://www.hks-power.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
名 称： 株式会社エッチ・ケー・エス
住 所： 静岡県富士宮市北山7181
ＴＥＬ ： 0544-29-1111