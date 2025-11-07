大石内蔵助役・上川隆也、舞台『忠臣蔵』ゆかりの地・赤穂訪問

本日１１月７日（金）、今年１２月から来年１月にかけて、全国６カ所で上演される舞台『忠臣蔵』で主役の大石内蔵助を演じる俳優の上川隆也が、作品ゆかりの地・赤穂を訪れました。

最初に、大石内蔵助が祀られる大石神社を参拝し、舞台の成功安全を祈願しました。

拝殿に昇殿し、厳かに祭神に手を合わせ、玉串を捧げました。

今年で赤穂浪士の討入りから３２３年、長い歳月に思いを馳せながら、大石内蔵助を演じることに思いもひとしおの様子でした。



赤穂大石神社を参拝



境内にある義士史料館や宝物殿も巡り、討入りに纏わる様々な資料や古文書、武具などを興味深そうに見入っていました。

「数多くの展示物、貴重な品々を拝見し、赤穂の方々が四十七士をいかに誇りに思っていたか、大事にされていたかが伝わってきました」と感慨深そうでした。

大石神社は旧赤穂城内にあり、すぐ近くには大石内蔵助邸の長屋門が現存しています。そちらにも立ち寄り、かつて内蔵助が実際にくぐったであろう長屋門を眺め、３００年の昔に心を寄せていました。

さらに、浅野家の菩提寺である花岳寺を訪れ、大石内蔵助はじめ四十七士のお墓にも手を合わせました。義士の戒名には刃の文字が含まれており、「亡くなられた後も刃の文字を背負っている、その重さを感じます。仇討ちを成し遂げた皆さんの覚悟が伝わります」としみじみ語りました。

赤穂で『忠臣蔵』に関係の深い場所を巡り、これから稽古に臨むにあたって、さらに気持ちが引き締まったようです。



義士資料館



最後に「ことを成し遂げる大切さ、それを貫き通した人たちへの憧憬、今も地元の皆さんが抱く四十七士への思いや愛情を感じながら、大石内蔵助を務めさせていただきます」と締めくくりました。

舞台『忠臣蔵』は１２月１２日（金）東京・明治座で開幕し、１月には名古屋、高知、富山、大阪、新潟（長岡）の各地で上演します。

舞台『忠臣蔵』

東京公演 2025年12月12日（金）～28日（日）明治

名古屋公演 2026年1月3日（土）～6日（火）御園座

高知公演 2026年1月10日（土）高知県立県民文化ホール

富山公演 2026年1月17日（土）富山県民会館

大阪公演 2026年1月24日（土）～27日（火）梅田芸術劇場メインホール

新潟（長岡）公演 2026年1月31日（土）長岡市立劇場

詳しくは公式ホームページでご確認ください

https://chushingura-ntv.jp/

赤穂大石神社

義士墓所で手を合わせる

花岳寺境内

撮影：安田新之助(Elenish)