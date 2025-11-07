【会計事務所・税理士法人向け】AIが“仕訳を考え・職員を育てる”時代へ ～これからの会計事務所に求められる、AIとの共存戦略とは？～ 11/25（火）無料セミナー開催（会場＋オンライン）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の会計分野の子会社であるジャスネットコミュニケーションズ株式会社（JC）は11月25日（火）、会計・税務業界のAIをテーマにした無料セミナー「AIが“仕訳を考え・職員を育てる”時代へ ～これからの会計事務所に求められる、AIとの共存戦略とは？～」を、会場（東京・新橋）とオンラインのハイブリッドで開催します。





▼詳細・お申し込みはこちらhttps://career.jusnet.co.jp/event/detail.php?eid=EP0000241(https://career.jusnet.co.jp/event/detail.php?eid=EP0000241)※申込締切：2025年11月25日（火）13：00



AIによる仕訳自動化やRPAの導入など、会計事務所の業務効率化は大きく進展しています。一方で「AIで人の仕事はなくなるのか」「導入しても定着しない」「コストに見合うのか」といった声も少なくありません。本セミナーでは、AIを実際に導入した会計事務所の“リアルな成功と失敗”を共有しながら、AI時代に必要とされる組織・人材の在り方を探ります。



＜こんな方におすすめ＞

・AI活用を通じた業務効率化や人材育成を検討している方

・所内でのAI導入や運用体制構築を任されている方

・AIを活用して、実務スキルや付加価値業務の幅を広げたい方

・AIを使って顧問先への提案力を高めたいと考えている方

セミナー「AIが“仕訳を考え・職員を育てる”時代へ」概要

■プログラム内容

第1部：AI導入のリアル

なぜ、会計事務所が“現場課題”からAIアプリを生み出したのか？導入の背景にあるのは、「業務の効率化」だけではありません。経営判断の裏側、スタッフが抱いた戸惑い、そして週休3日制導入という大胆な改革に踏み切った理由を、実際のエピソードを交えて語ります。



第2部：AIはどこまで使えるのか？

手書き領収書や曖昧な摘要など、“AIでも難しい”証憑を実際に使いながら、リアルタイムで処理精度を検証します。導入にかかるコスト、人件費削減などの効果を「実数値」で公開し、AI活用の現実を可視化します。



第3部：トークセッション「AI導入の光と影」

AIは人の仕事を奪うのか、それとも新しい働き方を創り出すのか。会計業界の第一線でAI導入を進める専門家と、現場を見つめる編集者が、現実と理想のギャップに迫ります。



■日時

2025年11月25日（火）16：00～18：00



■場所

・会場：新虎通りCORE

住所：東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

地図：https://www.jusnet.co.jp/about/company.php



・オンライン：Zoom

※開催前日までに、セミナー受講に関する案内メールをお送りいたします。

※開始10分前になりましたら、メール内に記載された「参加URL」よりご入場ください。



■登壇者

渡邊浩滋 氏

Knees bee税理士法人

代表 税理士・司法書士

大家さん専門税理士として、クライアントの99％が不動産オーナーという特化型の税理士法人を経営。大学在学中に司法書士試験合格。総合商社法務部を経た後、実家の賃貸アパート経営（5棟86室）の危機から立て直した経験を活かし、2011年に独立開業。2022年法人設立。著書14冊。社内エンジニアを擁し、独自のAI・システム開発を積極的に推進。専門知識やノウハウをオリジナルAIに集約し、未経験スタッフでも専門的なアドバイスが提供できる体制を構築。AIが自動で仕訳を行う「AIブックピット」を開発し、手入力作業の大幅削減に成功。徹底的な業務効率化により担当者1人当たり売上高2,000万円を達成し、2025年6月から給与維持のまま週休3日制を実現。

中尾 安芸雄 氏

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社

税界タイムス 編集主幹

青山学院大学経営学部卒業後、複数の会計事務所での勤務を経て、1997年より会計ソフト業界へ転身。インテュイット（現・弥生）、オービックビジネスコンサルタント、ビズソフト（現・ジョブカン会計）などで製品・サービス企画に携わり、全国の中小企業・会計事務所の現場と密接に関わりながら、会計事務所業務の質的変化を応援する。2012年以降は、主にＭＪＳユーザ会計事務所ユーザの事業承継を支援。後継者不在に悩む事務所への承継アドバイスや、後継者人材のマッチングなど、職員の雇用維持を重視する仲介業務を行う。

現在は、『税界タイムス』編集主幹として、会計業界の最新動向・AI活用・事業承継・人材課題など、業界横断的なテーマを取材・発信。現場と経営の“両サイド”を知る実務家として、全国各地でのセミナー登壇や執筆活動を通じ、会計事務所の未来づくりを支援している。



■対象

会計事務所・税理士法人の経営者・所長・職員 ほか



■定員

・会場：20名

・オンライン：30名

※会場とオンライン、どちらも先着順となります



■参加費

無料



【本セミナーに関するお問い合わせ先】

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社

税界タイムス編集局

E-mail：edu@jusnet.co.jp

