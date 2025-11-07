Dreame Aqua10 Ultra Roller | クラウドファンディング開始から20分で1000万円達成

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）が、2025年11月7日 12:00より開始したクラウドファンディング「Aqua10 Ultra Roller」が、12:00の開始から20分（12:20）で目標金額の100万円を大幅に超え、1,000万円以上の支援を達成いたしました。

DREAME Aqua10 Ultra Roller [GREEN FUNDING]

https://greenfunding.jp/focal/projects/9033/

プロジェクト期間：2025年11月7日（金）12:00～ 2026年1月7日（水） 23:59

Dreame Technologyについて

デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなど、最先端テクノロジーを駆使するスマート家電のイノベーターです。2017年の創業以来「夢を駆動する、次世代テクノロジー」の思いを胸に、革新的な製品開発に挑戦してきました。



現在、Dreameは世界100以上の国と地域で展開。ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなど、生活に自然に溶け込むスマート家電で、多くの家庭に快適さと便利さを届けています。社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の7%を研究開発に投資。出願済特許数は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、日常の幸せを大きな笑顔に変えていきます。



製品に関するお問い合わせ

Dreame Technology Japan 株式会社

https://www.dreametech.jp/pages/contact-us

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。