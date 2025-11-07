AI家計簿『ワンバンク』を開発する株式会社スマートバンク、Ruby biz Grand prix 2025にて特別賞を受賞

株式会社スマートバンク

AI家計簿アプリ「ワンバンク」を提供する株式会社スマートバンクは、Ruby biz グランプリ実行委員会（事務局：島根県）が実施する「Ruby biz Grand prix 2025」で、特別賞を受賞したことをお知らせします。

受賞について

スマートバンクは、お金に関する包括的なサポートをする「ワンバンク」において、下記の点をご評価いただきました。

- 結婚していない家庭でも、ペアカードを使って同じ口座で家計管理できるという発想をテクノロジーでカバーしている。- ジュニアカードも含め、家族のお金管理をRubyを使って解決している。

ワンバンクではこれからも、家計管理に関わるストレスをAIを活用しながら楽しく解決していくことで、誰もがお金のことで悩まない世界の実現を目指していきます。

CTO 堀井雄太からのコメント

今回の「Ruby biz Grand prix 2025」で、特別賞をいただき、大変嬉しく思っています。

弊社が提供する家計管理サービス『ワンバンク』のサービスインから5年経ちましたが Rubyは依然ワンバンクの金融システムの根幹で採用されており、昨今のAIツールの活用もあって、素早く価値を届けるために必要不可欠な言語です。

お客様が使うカードの設定や残高管理、決済処理など、ワンバンクのコアな体験価値のバックエンドでは Ruby で構築したシステムが日々稼働し、サービス体験を支えてくれています。

今後もRubyを開発言語の主軸にしながら新しい金融体験の当たり前をつくり、業界をリードしてまいります。

Ruby biz Grand prixについて

Ruby biz Grand prixは、プログラム言語「Ruby」を活用して、ビジネスの領域で新たな価値を創造し、今後の発展が期待できるサービスや商品を表彰するグランプリです。11回目となる「Ruby biz Grand prix 2025」では、17件がエントリーされました。



Ruby biz グランプリ実行委員会 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000016862.html

■AI家計簿アプリ「ワンバンク（旧B/43）」とは

「ワンバンク（旧B/43）」は、”頑張らなくていいお金の管理”を実現する次世代のAI家計簿アプリです。各種クレジットカード・銀行口座連携や、手入力、AIレシート読み取り、AIスクショ読み取り機能も搭載しており、様々な支出をワンバンク1つで管理できます。従来の家計簿アプリとは違い、家計管理を楽しみながら続けられる機能を多数搭載しています。

また、チャージ式のVisaプリペイドカードとセットで使うこともでき、毎月の予算をプリペイドカードにチャージして支払いを行うだけで、アプリに支出の明細がリアルタイムで反映されるため、簡単に支出管理が可能です。個人の支出を管理する「マイカード」に加え、夫婦や同棲パートナー同士で使える「ペアカード」では、一つの口座に二人分のプリペイドカードが発行されるので、二人で使う生活費などの支出額をチャージしておけば共同で支出を確認できます。親子向けの「ジュニアカード」ではキャッシュレスでお小遣いを渡し、親子で一緒にお金の管理ができます。2021年4月のリリース以降、ユーザーの皆様にご活用いただき、2025年7月時点で累計ダウンロードは200万件にまで拡大しています。（サービスサイト：https://onebank.jp/ ）

■会社概要

会社名：株式会社スマートバンク

代表者：代表取締役 堀井 翔太

設立：2019年4月9日

URL：https://smartbank.co.jp/

業務内容：家計管理サービス「ワンバンク（旧B/43）」及び決済事業の運営

資金移動業者 関東財務局長第00084号

前払式支払手段 関東財務局長 第00782号