東京成徳短期大学（学長：木内 秀樹）は開学60周年を記念し、11月26日（水）に記念講演会を開催します。講師に鈴木 大地氏を迎え「スポ－ツから学ぶ人生」について講演いただきます。
本学の学生を対象とした講演会ですが、興味・関心をお持ちの方は参加いただけます。




「スポーツから学ぶ人生」
　講師　鈴木 大地氏
　　　　1988年ソウルオリンピック金メダリスト
　　　　初代スポ－ツ庁長官　公益財団法人 日本水泳連盟会長
　　　　参議院議員

日時：2025年11月26日(水)　11:00～12:30　（開場：10:30）
会場：東京成徳短期大学　楷の木ホール（3号館1階）　東京都北区十条台1-7-13
　　　来場には公共交通機関を利用してください
参加費：無料　
定員：先着100名まで　
一般参加対象者：本講演に興味をお持ちの方はどなたでも
申込方法：下記のお申込フォームからお申込みいただけます。
https://forms.office.com/r/LTTGUZScrF
＊定員に達し次第受付を終了いたします。


ホ－ムページお知らせ：https://www.tsu.ac.jp/junior-college-news/20251107/

▼本件に関する問い合わせ先
東京成徳短期大学　経営企画室
内田
住所：東京都北区十条台1-7-13
TEL：03-3908-4530


