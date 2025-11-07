こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京成徳短期大学が開学60周年記念講演会を11月26日に開催 「スポ－ツから学ぶ人生」 鈴木 大地氏
東京成徳短期大学（学長：木内 秀樹）は開学60周年を記念し、11月26日（水）に記念講演会を開催します。講師に鈴木 大地氏を迎え「スポ－ツから学ぶ人生」について講演いただきます。
本学の学生を対象とした講演会ですが、興味・関心をお持ちの方は参加いただけます。
「スポーツから学ぶ人生」
講師 鈴木 大地氏
1988年ソウルオリンピック金メダリスト
初代スポ－ツ庁長官 公益財団法人 日本水泳連盟会長
参議院議員
日時：2025年11月26日(水) 11:00～12:30 （開場：10:30）
会場：東京成徳短期大学 楷の木ホール（3号館1階） 東京都北区十条台1-7-13
来場には公共交通機関を利用してください
参加費：無料
定員：先着100名まで
一般参加対象者：本講演に興味をお持ちの方はどなたでも
申込方法：下記のお申込フォームからお申込みいただけます。
https://forms.office.com/r/LTTGUZScrF
＊定員に達し次第受付を終了いたします。
ホ－ムページお知らせ：https://www.tsu.ac.jp/junior-college-news/20251107/
▼本件に関する問い合わせ先
東京成徳短期大学 経営企画室
内田
住所：東京都北区十条台1-7-13
TEL：03-3908-4530
