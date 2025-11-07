こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、「スマートプログラム」改定のお知らせ
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年５月から、「スマートプログラム」のランク判定条件・特典内容を改定いたします。
「スマートプログラム」は、商品・サービスのご利用に応じて、ATMや振込手数料の無料化やポイント獲得などの特典が受けられる、住信SBIネット銀行の優遇プログラムです。
今回の改定では、預金残高とサービスのご利用状況に応じて５段階のランクを設定します。さらにランクに応じて２種類のデビットカードの還元率が上がるサービスを提供します。
ランク判定基準およびランク名の改定
判定対象月の月末時点の「円普通預金残高」および「SBIハイブリッド預金残高」の合計または、判定対象月の給与・賞与・年金受取および口座振替（銀行引落）の利用状況に応じてランクを決定します。なお、ランク名は下記のとおり変更します。
※以下のいずれかの条件を満たす場合には、ランクアップ条件に関わらず、所定のランクが適用されます。
口座開設から３ヵ月以内のお客さま：「シルバー」ランクを適用
ミライノカードTravelers Goldをご契約のお客さま：「ゴールド」ランクを適用
ミライノカード PLATINUM（JCB）またはミライノカード GOLD（JCB）をご契約のうえ、引落口座に住信SBIネット銀行プログラム対象支店をご指定いただいたお客さま：「VIP」ランクを適用
対象のお客さま
以下の支店に口座をお持ちの個人のお客さま
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）
ランクごとの優遇内容の改定
従来の優遇に加え、新たにランクに応じてデビットカードの還元率を優遇します。
スマプロポイント（限定ポイント）は、住信SBIネット銀行デビットカードでのお支払い時に１ポイント１円換算でご利用いただけます。
スマプロポイント（限定ポイント）の有効期限は付与日より３ヵ月です。
デビット還元率は基本ポイントとランクに応じた還元率の上乗せ分の合計を表示しております。
デビットカードの基本ポイント還元率はプラチナデビットカード1.25%、デビットカード Point＋1.25%です。
デビットカードの還元率上乗せ分は毎月10,000ポイントを上限として付与します。
デビットカードの基本ポイントはスマプロポイント（通常ポイント）で付与します。
「スマートプログラム」によるデビットカードの還元率上乗せ分はスマプロポイント（限定ポイント）で付与します。
デビットカードの還元については一部のお取引がプログラム対象外となります。プログラム対象外となるお取引は「デビットカードポイント還元率アッププログラム」の条件を継続して適用します。
給与受取・口座振替によるポイント特典はスマプロポイント（限定ポイント）での付与となります。
本改定後、スマートプログラムのポイント特典は、上記の通り給与/賞与/年金受取および口座振替に応じたもののみの付与となります。
現在提供中の「スマートプログラム」の詳細は、以下よりご確認ください。
＞スマートプログラムについて
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/
＞スマプロランクについて
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/rank/
＞スマプロポイントについて
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/point/
＞よくあるご質問
https://help.netbk.co.jp/faq_list.html?page=1&category=89
なお、本改定に伴い、デビットカードポイント還元率アッププログラムは終了いたしますのでご承知おきください。
デビットカードポイント還元率アッププログラムの詳細は、下記URLを確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250701_003983/
リニューアル開始時期
2026年５月１日（金）予定
※2026年３月のお取引状況が５月のランクに反映されます。
その他優遇サービスの導入
VIP・プラチナVIPのお客さまには、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃）が提供するサービスをはじめ、その他サービスにおいて特別な優待をご提供する予定です。詳細が決定次第、改めてご案内いたします。
「スマートプログラム」改定に伴うＱ＆Ａ
https://digitalpr.jp/table_img/2617/122102/122102_web_1.png
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
「スマートプログラム」は、商品・サービスのご利用に応じて、ATMや振込手数料の無料化やポイント獲得などの特典が受けられる、住信SBIネット銀行の優遇プログラムです。
今回の改定では、預金残高とサービスのご利用状況に応じて５段階のランクを設定します。さらにランクに応じて２種類のデビットカードの還元率が上がるサービスを提供します。
ランク判定基準およびランク名の改定
判定対象月の月末時点の「円普通預金残高」および「SBIハイブリッド預金残高」の合計または、判定対象月の給与・賞与・年金受取および口座振替（銀行引落）の利用状況に応じてランクを決定します。なお、ランク名は下記のとおり変更します。
※以下のいずれかの条件を満たす場合には、ランクアップ条件に関わらず、所定のランクが適用されます。
口座開設から３ヵ月以内のお客さま：「シルバー」ランクを適用
ミライノカードTravelers Goldをご契約のお客さま：「ゴールド」ランクを適用
ミライノカード PLATINUM（JCB）またはミライノカード GOLD（JCB）をご契約のうえ、引落口座に住信SBIネット銀行プログラム対象支店をご指定いただいたお客さま：「VIP」ランクを適用
対象のお客さま
以下の支店に口座をお持ちの個人のお客さま
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）
ランクごとの優遇内容の改定
従来の優遇に加え、新たにランクに応じてデビットカードの還元率を優遇します。
スマプロポイント（限定ポイント）は、住信SBIネット銀行デビットカードでのお支払い時に１ポイント１円換算でご利用いただけます。
スマプロポイント（限定ポイント）の有効期限は付与日より３ヵ月です。
デビット還元率は基本ポイントとランクに応じた還元率の上乗せ分の合計を表示しております。
デビットカードの基本ポイント還元率はプラチナデビットカード1.25%、デビットカード Point＋1.25%です。
デビットカードの還元率上乗せ分は毎月10,000ポイントを上限として付与します。
デビットカードの基本ポイントはスマプロポイント（通常ポイント）で付与します。
「スマートプログラム」によるデビットカードの還元率上乗せ分はスマプロポイント（限定ポイント）で付与します。
デビットカードの還元については一部のお取引がプログラム対象外となります。プログラム対象外となるお取引は「デビットカードポイント還元率アッププログラム」の条件を継続して適用します。
給与受取・口座振替によるポイント特典はスマプロポイント（限定ポイント）での付与となります。
本改定後、スマートプログラムのポイント特典は、上記の通り給与/賞与/年金受取および口座振替に応じたもののみの付与となります。
現在提供中の「スマートプログラム」の詳細は、以下よりご確認ください。
＞スマートプログラムについて
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/
＞スマプロランクについて
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/rank/
＞スマプロポイントについて
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/point/
＞よくあるご質問
https://help.netbk.co.jp/faq_list.html?page=1&category=89
なお、本改定に伴い、デビットカードポイント還元率アッププログラムは終了いたしますのでご承知おきください。
デビットカードポイント還元率アッププログラムの詳細は、下記URLを確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250701_003983/
リニューアル開始時期
2026年５月１日（金）予定
※2026年３月のお取引状況が５月のランクに反映されます。
その他優遇サービスの導入
VIP・プラチナVIPのお客さまには、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃）が提供するサービスをはじめ、その他サービスにおいて特別な優待をご提供する予定です。詳細が決定次第、改めてご案内いたします。
「スマートプログラム」改定に伴うＱ＆Ａ
https://digitalpr.jp/table_img/2617/122102/122102_web_1.png
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp