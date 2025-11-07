こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年度 第2四半期決算を発表
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年度 第2四半期決算を発表しましたので、お知らせいたします。
連結業績（対前年同期比）
連結業績（業績計画の見直し）
株主還元について
■ 配当について
・2025年度は、1株当たり110円の配当を予定
・前回見通しから変更なし
詳細は、本日発表の「2026年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」「2025年度第2四半期 決算説明資料」「通期業績予想の修正に関するお知らせ」「2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関連リンク
2026年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2710175/00.pdf
2025年度第2四半期 決算説明資料
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/11/FY2025_2Q_ja-explanation.pdf
通期業績予想の修正に関するお知らせ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2710138/00.pdf
2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2709993/00.pdf
