【音源・録画を投げるだけ】AIとプロ編集者が「83点」の記事原稿を2日後納品！記事制作を“まる投げ”できる新サービス「ハチサン」提供開始
株式会社balubo（本社：東京都 渋谷区 神宮前、代表取締役：君和田 郁弥）は、録画や音源データをアップロードするだけで、AIとプロのライターが協力して高品質な記事原稿を2日後に納品する新サービス「ハチサン」の提供を、2025年11月7日より開始いたしました。
「ハチサン」サービスサイト：
https://83.balubo.jp(https://83.balubo.jp)
【開発の背景】高まるコンテンツ需要と、制作現場の「見えないコスト」
現代のビジネスにおいて、オウンドメディアでの集客や採用広報など、記事コンテンツの重要性は日々高まっています。しかし、多くの企業が記事制作において「リソース不足」という共通の壁に直面しています。
特に、「仕様のすり合わせや修正依頼などのディレクションが面倒」「AIツールを導入しても、プロンプトの調整や修正作業で結局時間がかかる」「外注してもライターによって品質にばらつきが出る」といった課題は、担当者の大きな負担となっています。
新サービス「ハチサン（83）」とは
「ハチサン」は、こうした記事制作におけるあらゆる「面倒」を解決し、お客様が本来の業務に集中できるよう開発されたサービスです。インタビューやイベントの録画・音源データをアップロードするだけで、面倒なディレクション作業、AIの調整、品質管理まで、すべて「まる投げ」できます。
AIの効率性とプロライターの品質担保力を組み合わせ、ビジネスで即座に使える「83点」の記事原稿を、ご注文から2日後というスピードで納品します。
「ハチサン」の主な特徴
- ディレクション不要。「録画・音源を投げるだけ」
お客様の作業は、フォームから素材をアップロードするだけ（所要時間約3分）。仕様のすり合わせや進捗確認といった面倒なやり取りは一切不要です。
2.AI × プロライターで「83点品質」を保証
独自のAIプロンプトで効率的に記事の土台を作成し、プロのライター（元経済メディア編集者など）が最終的な品質チェックと調整を行います。AIが生成した原稿をそのまま納品することはなく、毎回「ビジネス品質として十分な83点」の安定したクオリティをお約束します。
3.2日後のスピード納品と明朗会計
スタンダード便（無料）で、素材アップロードから2日後に原稿を納品。見積もり不要、すべてコミコミのシンプルな料金設定（インタビュー記事化：39,800円/税抜）で、初めて記事を外注する方でも安心です。
「83点」に込めた想い
「ハチサン」は、完璧な「100点」を目指すのではなく、あえて「83点」の品質を追求しています。記事の最後の「味付け」や「こだわり」は、お客様ご自身で仕上げていただく。そのための「高品質な土台」を、どこよりも早く、手間なく提供することが私たちのミッションです。
トライアルキャンペーンを実施
サービスの提供開始を記念し、先着10社様限定で、最初の1本を2万円引きでご提供するトライアルキャンペーンを実施します。
- 対象プラン: インタビュー記事化プラン
- キャンペーン価格: 通常 39,800円（税抜） → 19,800円（税抜）
- 対象: 先着10社様
- お申し込み: https://83.balubo.jp
料金プラン概要
- イベントレポート: 29,800円（税抜）
- インタビュー記事化: 39,800円（税抜）
- 採用広報パック（5本）: 180,000円（税抜）
- 納期オプション:
- - スタンダード便（2日後納品）：無料
- - 特急便（1日後納品）：+10,000円（税抜）
※すべて見積不要。90分超の素材は別途追加料金が発生します。
ご利用の流れ
- オンラインでご注文（約3分）
Googleフォームから録画・音源素材をアップロード。
- AI × プロ編集者が執筆・編集
当社独自のAIプロンプトと標準マニュアルに基づき制作。
- 原稿納品
2日後（特急便なら1日後）に記事原稿を納品します。
「ハチサン」は、記事制作のリソース不足に悩むすべての企業様をサポートし、コンテンツを通じたビジネスの成長に貢献してまいります。
【会社概要】
- 会社名：株式会社balubo
- 所在地：東京都 渋谷区 神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階
- 代表者：代表取締役 君和田 郁弥
- 設立：2025年8月25日
- 事業内容：コンテンツ企画・制作事業、AIポートフォリオサービス「balubo」の開発・運営
- URL：https://corp.balubo.jp/company
【本件に関するお問い合わせ先】
- ハチサン運営事務局（株式会社balubo）
- 担当者名：君和田郁弥
- E-mail：fumiya.kimiwada@balubo.jp
- サービスURL：https://83.balubo.jp