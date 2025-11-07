【マクアケ新プロジェクト】充電式で手軽に使えて温灸気分。いつでもどこでもポカポカ優しく温める♪

株式会社ニーズ

首肩の違和感から女性特有のお悩みまで、癒しの温活パワーで全身を優しくサポート！

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2025年11月７日(金)～11月25日(火)の期間限定で「充電式 ホット灸息タイム」を先行予約販売を開始します。

・じんわり温め“ほっ”とする癒しの時間。「充電式 ホット灸息タイム」が登場♪

毎日の疲れや冷えに、じんわり寄り添う新しい温活アイテムが誕生しました。

その名も【充電式 ホット灸息タイム】。

ボタンひとつで最適な温度に切り替え可能、しかも重さはわずか約20g。

肩・首の違和感や女性特有のお悩みにもフィットし、どこでも手軽に“ほっ”と癒しの休息タイム。

これまでのイメージを覆す、軽くてスマートで使いやすい--。

「もう手放せない！」と感じていただける、自信の一品です。

・こんなお悩み、ありませんか？

「からだの“寒さ”が気になる…」

季節を問わず、足先やお腹まわりがひんやり。体は元気なのに、寒さを感じるだけで気分までどこか落ち着かない。そんな経験はありませんか？

「なんとなくいつもと違うと感じるのをそのままにしていませんか？」

仕事や家事に追われて、気づけば一日があっという間。ゆっくり休む時間を取れずに過ごしていませんか？

肩や首の重さ、寒さによる違和感…。そんなことが積み重さなると、日々の気持ちまで沈んでしまうことも。そんな心当たりはありませんか？

１.うれしい機能♪3段階の温度調節が可能！

操作はとてもシンプル♪

電源を長押しするとランプが青く光り【弱モード（約40℃）】でスタート。

もう一度押せば緑に光り【中モード（約45℃）】へ。さらにもう一度押すと赤く光り【強モード（約50℃）】に切り替わります。

再度押すと青の【弱モード】に戻るので、ワンタッチでお好みの温かさを選べます。

複雑な設定は一切不要！誰でもすぐに使えるシンプルな操作性が魅力です。

温度ごとのおすすめシーン

● 約40℃（弱モード）

ほんのり優しい温もり。

就寝前や読書・テレビを見ながらなど、じんわり温めたいときにおすすめ。リラックスしながら“ほっ”とひと息つけます。

● 約45℃（中モード）

しっかり心地よさを感じたいときに。

少し深めの温もりを味わいたいときにちょうどいいバランス。日常使いにぴったりで、デスクワークにもおすすめ♪

●約50℃（強モード）

しっかり温めたいときに。

寒い日の外出後や、気分を切り替えたいときにおすすめ。パワフルな温かさで「すぐに温もりを感じたい」時に最適です。

また、本品には”タイマー”が内蔵されており、電源を入れてから約20分経つと、自動的に電源がOFFになります。もしもつけたままでも、タイマーで切れるので、事故やケガのリスクを抑えます。

２.ほんとに着けてる？約20gの軽量モデル！

驚くほどの軽さで、その重さはなんと 約20g。

「ポケットティッシュ1つ分」ほどの重さだから、装着しても重さをほとんど感じません。

肩や首まわりにつけても負担にならず、作業や家事をしながらでも快適に使えるのがポイント。

持ち運びにも便利で、バッグに忍ばせておけば、オフィスでも旅行先でも“すぐ温活”が叶います。

まるで着けていることを忘れるような軽さで、毎日の暮らしにスッと溶け込むアイテムです。

３.幅広い使い道で温活サポート♪

肩や首まわり、お腹や腰まわりなど寒さを感じやすい部位におすすめ♪

さらには女性のライフシーンまで。

【充電式 ホット灸息タイム】は、あなたの生活スタイルに合わせて、さまざまなシーンで活躍します。

一台あれば家でも外でも、あなたの温活習慣を幅広く支えてくれる心強いアイテムです。

４.シンプル操作で充電かんたん！

複雑な設定や専用機器は一切不要。

【充電式 ホット灸息タイム】は、付属のUSBコードのタイプC側を本体に差し込んでタイプA側で簡単に充電できます。

専用の充電器が必要ないから、手持ちのPCやモバイルバッテリーからでもOK。

旅行先やオフィスなど、どんなシーンでもサッと充電できるので使いやすい！

約60分で満充電になり、1回の充電で何度も使用できます♪

※使用できる回数はモードや使用環境により異なります。

・あなたの日常に寄り添った温活を。是非、充電式 ホット灸息タイムで♪

【充電式 ホット灸息タイム】は、シンプルで続けやすい温活アイテム。

オフィスでも、自宅でも、旅先でも。あなたのライフスタイルに寄り添い、いつでも“ほっ”とするひとときをお届けします。

手軽に使えてやさしく寄り添ってくれる温もりがあれば、気分までふんわり軽くなるものです。

心地よい温活習慣を、ぜひこの一台から始めてみませんか？

・プレゼントにもおすすめです♪

新しい生活を始める家族や友達、いつも支えてくれる方へのプレゼントにいかがですか？

※プレゼント包装は承っておりません。

・本体メーカー保証6か月付！

・商品セット内容

１.【充電式 ホット灸息タイム】

本体：1個

充電ケーブル：1個

取り替え用粘着シール：10枚

２.【取り替え用粘着シール20枚入り】

・ご使用方法

【充電式 ホット灸息タイム】は、付属の専用取り替え用粘着シールを使用します。

１.電源を入れて温度を設定

本体の電源を長押ししてONにし、弱（約40℃）・中（約45℃）・強（約50℃）からお好みのモードを選びます。

２.粘着シールを本体に貼り付ける

粘着シールの片側の剥離紙をはがし、本体の発熱部にしっかりと貼ります。

３.温めたい部位に装着する

もう片側の剥離紙をはがし、肩・首・腰など温めたい部分にペタッと貼り付けます。

４.じんわり温活スタート

【仕様】

■材質／[本体]ABS樹脂、ステンレス鋼

[粘着シール]シート：ポリプロピレン100％

肌側粘着面：スチレン系樹脂

本体側粘着面：アクリル樹脂

■本体サイズ／約Φ4.5×H1.8(cm)※粘着シール含まず

■本体重量／約20g

■定格電圧／5V

■定格電流／<600mA

■使用充電池／リチウム電池（容量：300mA）

■満充電時間／約60分

■タイマー／約20分（自動的に電源が切れます）

【スケジュール】

■プロジェクト開始：11月7日(金)

■プロジェクト終了：11月25日(火)

■発送予定：12月下旬ごろより申し込み順に順次発送

●目標金額：100,000円

●詳細URL：https://www.makuake.com/project/onkyu/

※詳しい発送時期はに関しては活動レポートかメールにて適時ご連絡させて頂きます。